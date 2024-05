Emmanuel Macron détaille son plan pour éviter une mort "brutale" à l'Europe et assume sa position sur les troupes

Emmanuel Macron a détaillé, dans The Economist, son plan pour éviter une mort « brutale » de l'Europe, assumant au passage sa position controversée sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, si Moscou venait à « percer les lignes de front ».

« Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne – ce qui n'est pas le cas aujourd'hui – on devrait légitimement se poser la question », a dit le président français dans un long entretien publié jeudi par l'hebdomadaire britannique. Dans The Economist, Emmanuel Macron affirme que la Russie « est rentrée dans une logique de guerre totale ». Et il faut l'empêcher de gagner en Ukraine, faute de quoi « nous n'aurons plus de sécurité en Europe ».

Interrogé sur la chaine LCI, le ministre des Affaires étrangères de Hongrie, Peter Szijjártó, a jugé la déclaration du président Macron « menaçante ».

« S'il y a des troupes (occidentales) sur le territoire ukrainien, la guerre va gagner en ampleur », a-t-il dit. « Ce n'est pas notre guerre, une escalade du conflit serait très dangereuse », a-t-il poursuivi, en répétant la position hongroise: « Il faut un cessez-le-feu et les négociations de paix doivent commencer ». Dans The Economist, le président Macron est également revenu sur sa mise en garde d'une Europe qui « peut mourir ». Cette « mort » peut être « beaucoup plus brutale qu'on ne l'imagine », insiste-t-il jeudi. Selon lui, « un sursaut est possible » mais doit être « beaucoup plus profond » face à un « triple risque existentiel pour notre Europe »: « militaire et de sécurité », « économique » et démocratique. Sur la défense, les Européens doivent s'asseoir « autour de la table pour bâtir un cadre cohérent », plaide Emmanuel Macron. « L'OTAN apporte une de ces réponses et il ne s'agit pas de balayer l'OTAN. Mais ce cadre est beaucoup plus large », ajoute-t-il.