"Emmanuel Macron, en quête de publicité, n'a aucune idée de la raison de mon départ du G7", fustige Donald Trump

Le président américain Donald Trump a publié dans la nuit de lundi à mardi un message inhabituel sur le réseau social Truth Social : "L'Iran aurait dû signer l'accord que je leur ai proposé. Quel dommage, et quel gaspillage de vies humaines. En termes simples, l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Je l'ai dit encore et encore ! Tout le monde doit évacuer Téhéran immédiatement !" Plus tard, le président Trump a quitté le sommet du G7 au Canada pour rentrer à Washington en raison de la situation au Moyen-Orient, a confirmé la porte-parole de la Maison Blanche.

Départ précipité du sommet du G7

Peu après la publication de ce message, le président Trump a quitté la conférence du G7 après seulement une journée. Selon Fox News, il a demandé à convoquer les membres du Conseil de sécurité nationale et souhaité qu'ils l'attendent dans la "situation room" de la Maison Blanche à son arrivée. En quittant la conférence, il a déclaré : "Je dois rentrer plus tôt, pour des raisons évidentes".

Dans la matinée, Trump a fustigé Emmanuel Macron qui avait déclaré que le président américain avait quitté le G7 pour discuter d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. "Je n'ai pas quitté le sommet pour discuter d'un cessez-le-feu - il y a quelque chose de beaucoup plus important - erreur ! Il n'a aucune idée de pourquoi je suis maintenant en route vers Washington, mais ce n'est certainement pas lié à un cessez-le-feu. Il y a une raison bien plus importante que cela. Qu'il le fasse intentionnellement ou non, Emmanuel se trompe toujours", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

Réactions de l'administration américaine

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a déclaré à Fox News : "Trump aspire toujours à un accord nucléaire avec l'Iran. Les États-Unis sont vigilants et prêts, et défendront leurs actifs dans la région." Le sénateur républicain Lindsey Graham a également réagi sur X : "Personne ne peut dire que le président n'a pas essayé de rechercher la paix concernant l'Ukraine-Russie et Israël-Iran. Il a fait plus que nécessaire et j'apprécie cela. Cependant, il faut des partenaires prêts à faire la paix. L'Iran a joué le même vieux jeu avec la mauvaise personne. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse les États-Unis et que Dieu bénisse le président Trump."

Le message de Trump a été republié par Marco Rubio, secrétaire d'État américain. La Maison Blanche a également republié le message sur son site officiel et ses comptes de réseaux sociaux, en soulignant la phrase "Tout le monde doit évacuer Téhéran immédiatement !".

Clarifications et interrogations

Trump a ajouté dans un message de clarification : "L'Amérique d'abord signifie beaucoup de grandes choses, y compris le fait que l'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires. Rendons l'Amérique grande à nouveau !!!" Ces propos visent les critiques de personnalités du Parti républicain qui affirment récemment qu'il a été élu pour se concentrer sur l'Amérique, et non pour s'ingérer dans les crises mondiales.

Il est impossible de savoir avec certitude si la menace de Trump signifie que les États-Unis ont l'intention d'attaquer l'Iran. Un responsable officiel de la Maison Blanche a déclaré à CNN que l'intention du président dans son appel à l'évacuation immédiate de Téhéran reflète l'urgence de la nécessité d'amener l'Iran à la table des négociations, même pendant que le conflit avec Israël bat son plein. L'assistant du secrétaire à la Défense et porte-parole du Pentagone, Sean Fernell, a réagi sur X aux rumeurs d'attaque américaine contre l'Iran en écrivant "Ce n'est pas vrai".

Opposition démocrate et préparatifs militaires

À l'inverse, le sénateur démocrate Bernie Sanders a annoncé qu'il avait déposé un projet de loi qui "empêcherait Trump de nous mener dans une guerre illégale avec l'Iran". Selon lui, "une guerre supplémentaire au Moyen-Orient pourrait coûter de nombreuses vies, gaspiller des milliers de milliards de dollars supplémentaires, et conduire à plus de morts, plus de conflits et plus de déplacés".

Parallèlement au message de Trump sur l'évacuation de Téhéran, les États-Unis ont élevé l'alerte de voyage vers Israël au niveau 4 - le plus élevé. "La situation sécuritaire en Israël, y compris Tel Aviv et Jérusalem, est imprévisible", indique le message publié. "Les citoyens américains sont priés de rester vigilants et de prendre les mesures appropriées pour renforcer leur conscience sécuritaire, car des incidents sécuritaires, notamment des tirs de mortiers et de roquettes et des pénétrations de missiles et drones armés, peuvent se produire sans avertissement." Peu après, l'ambassade de Chine en Israël a également publié un avis à ses citoyens de quitter Israël immédiatement par les passages terrestres vers la Jordanie.

Signaux contradictoires

Mardi, i24NEWS a rapporté, selon une source impliquée dans les détails, qu'il a récemment fait savoir aux pays arabes qu'il n'a pas l'intention d'attaquer l'Iran "tant qu'elle ne fait pas de mal aux citoyens américains". Cependant, la même source a ajouté que l'accent de ses propos porte sur "pas pour le moment". L'administration attend de voir si les Iraniens accepteront un accord. En cas de refus, ils réfléchiront à leurs prochaines mesures.

Parallèlement, il a été rapporté aujourd'hui que "l'Iran signale fréquemment ces derniers jours qu'il est intéressé par l'arrêt du conflit avec Israël et le retour aux négociations". Il a également été rapporté que l'Iran "a transmis ces messages à Israël par l'intermédiaire de médiateurs arabes". Plus tard, le président américain Donald Trump a également commenté ces propos, déclarant : "En Iran, ils sont intéressés à parler, ils ne gagneront pas cette guerre". Le président américain a ajouté : "Nous avons toujours soutenu Israël, nous l'avons fait longtemps avec force, Israël est dans une bonne position en ce moment".

Cependant, les États-Unis ont commencé aujourd'hui à faire avancer le porte-avions Nimitz vers le Moyen-Orient, ainsi que des avions de ravitaillement des États-Unis vers l'Europe. Ceux-ci, selon deux sources de l'administration qui ont parlé à l'agence Reuters, sont destinés à permettre des opérations au Moyen-Orient si nécessaire.