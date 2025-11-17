Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky signent un accord pour l’achat de cent Rafale français

Sur la base aérienne de Vélizy-Villacoublay, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé une « déclaration d’intention » ouvrant la voie à l’achat d’une centaine de Rafale français par l’Ukraine. Une première historique pour Kiev, qui n’avait jusqu’ici jamais acquis d’appareils de combat tricolores.

Selon l’Élysée, cet accord s’inscrit sur une perspective de dix ans et prévoit de futurs contrats portant sur l’acquisition d’équipements militaires français neufs : cent Rafale et leurs armements associés, un système de défense aérienne SAMP-T nouvelle génération, en phase de développement, des bombes AASM Hammer ainsi que des drones.

La signature intervient au moment où les forces ukrainiennes affrontent une situation difficile sur le front, alors que l’hiver approche. Dans la nuit de dimanche à lundi, des frappes russes ont fait au moins trois morts dans la région de Kharkiv.

Dès la veille, Zelensky avait évoqué sur X un « accord historique » destiné à renforcer massivement l’aviation de combat et la défense aérienne ukrainiennes. Il avait déjà signé en octobre une première lettre d’intention pour l’acquisition de Gripen suédois, preuve d’une stratégie plurielle pour renouveler son arsenal.

Cette visite intervient également dans un contexte politique délicat pour Kiev, fragilisé par un scandale de corruption ayant conduit à la démission de deux ministres et à des sanctions internes décidées par Zelensky. Paris rappelle être attentive à ces enjeux, notamment dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne engagé par l’Ukraine.

Après Villacoublay, Macron et Zelensky doivent se rendre au mont Valérien, puis à l’Élysée pour participer à un forum franco-ukrainien consacré aux drones, dans le cadre de la « force multinationale Ukraine » que Paris et Londres préparent pour un futur cessez-le-feu.