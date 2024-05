"En l'absence d'un plan pour le jour d'après à Gaza, la guerre sera sans fin" (Blinken)

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken prévient que le refus persistant d'Israël d'avancer un plan viable pour la gestion de la bande de Gaza après la guerre conduira à une "guerre sans fin" dans le territoire.

"En l'absence d'un plan pour le jour d'après, il n'y aura pas de jour d'après", a affirmé M. Blinken lors d'une conférence de presse en Moldavie. Israël doit adopter un tel plan "le plus rapidement possible", a déclaré le haut diplomate américain, avertissant qu'en son absence, soit Israël occupera définitivement Gaza et sera confronté à une "insurrection durable", soit le Hamas restera au pouvoir, ce qui est inacceptable, soit une absence de gouvernance qui sera d'abord remplie par le chaos et l'anarchie, puis par le Hamas ou d'autres groupes jihadistes qui reprendraient le pouvoir."

"Il est impératif d'élaborer un plan qui puisse réellement contribuer à garantir la défaite durable du Hamas - qui est un objectif commun et devrait être l'objectif de tous", a poursuivi M. Blinken. "Un plan qui tienne compte de la sécurité à Gaza, qui tienne compte de la gouvernance à Gaza, qui tienne compte de la reconstruction de la vie des habitants de Gaza", a-t-il ajouté. Le secrétaire d'État affirme que sans un plan pour le lendemain, les avancées progressives contre le Hamas - telles que la frappe du week-end dernier qui visait uniquement deux commandants de haut rang - doivent être remises en question. "Après qu'Israël a réussi à détruire la capacité du Hamas à reproduire le 7 octobre, il doit se demander si de nouveaux gains progressifs contre le Hamas - gains qui pourraient ne pas être durables - en l'absence d'un plan pour le jour suivant, peuvent être comparés à certaines des conséquences involontaires d'une action militaire dans un endroit où les personnes que vous visez sont si étroitement imbriquées dans les civils", a déclaré M. Blinken.

M. Blinken a réitéré l'horreur de Washington face à l'attaque de dimanche soir de Tsahal qui a entraîné la mort de dizaines de civils palestiniens réfugiés à Rafah et déclare que les États-Unis attendent qu'Israël mène une enquête rapide et approfondie avant de porter un jugement plus approfondi. "Nous voyons aussi que même des attaques limitées, ciblées, conçues pour lutter contre des terroristes qui ont tué des civils innocents peuvent avoir des conséquences terribles et involontaires", a souligné M. Blinken, indiquant qu'il est de plus en plus mal à l'aise avec la poursuite des opérations israéliennes dans la bande de Gaza.