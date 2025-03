Enquête du New York Times : 41 otages ont été tués en captivité à Gaza

Selon une enquête publiée aujourd'hui (samedi) par le New York Times, 41 otages israéliens qui avaient été enlevés vivants le 7 octobre 2023 ont été tués pendant leur captivité dans la bande de Gaza. La majorité de ces victimes seraient décédées après la fin du précédent cessez-le-feu de novembre 2023.

Des morts qui auraient pu être évitées

L'enquête, basée sur l'analyse de rapports judiciaires et d'enquêtes militaires sur ces décès, ainsi que sur des entretiens avec plus d'une douzaine de soldats et responsables israéliens, un haut fonctionnaire régional et sept membres des familles d'otages, révèle des informations sur le sort des captifs. Selon les données recueillies, certains otages ont été tués par le Hamas et d'autres organisations terroristes, d'autres sont morts sous les tirs des forces israéliennes, tandis que la cause du décès de plusieurs victimes reste inconnue.

Un débat public douloureux

Le sort des otages en captivité est actuellement au cœur d'un débat public douloureux au sein de la société israélienne. La question centrale est de savoir si davantage de personnes auraient pu être ramenées vivantes si un cessez-le-feu avait été obtenu plus tôt. Cette interrogation prend une importance particulière alors que la première phase de l'accord sur les otages vient de s'achever, et que sa poursuite dans une seconde phase est aujourd'hui incertaine.

Les États-Unis négocient directement avec le Hamas

Les États-Unis entretiennent des contacts directs avec le Hamas. Les envoyés spéciaux Steve Witkoff et Adam Boehler mènent ces discussions sans consulter Jérusalem, et la crainte est qu'ils prennent également des décisions concernant la libération de terroristes sans consultation préalable. En outre, ils privilégieraient la libération d'otages américains aux dépens d'un accord global auquel Israël croit.

Cette situation complexifie encore davantage les négociations pour la libération des otages restants, alors que les révélations du New York Times soulignent l'urgence d'agir pour ceux qui sont encore en vie dans la bande de Gaza.