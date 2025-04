Entretien avec Joshua Zarka : L'ambassadeur d'Israël en France face aux défis d’un État en guerre

A l’occasion d’un "Grand Oral" spécial sur i24NEWS, l’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka, a livré une analyse approfondie des défis auxquels son pays est confronté, à la veille de Yom HaZikaron (Jour du Souvenir) et de Yom HaAtzmaut (Jour de l’Indépendance). Marqué par le traumatisme du 7 octobre 2023 et la situation des otages encore retenus à Gaza, cet entretien avec Michaël Darmon et Benjamin Petrover explore les relations franco-israéliennes, la menace iranienne, la question palestinienne et les perspectives de paix dans une région en pleine mutation.

Un 77e anniversaire sous le signe du deuil

À l’approche du 77e anniversaire de l’État d’Israël, Joshua Zarka a souligné l’impossibilité de célébrer pleinement alors que 59 otages restent captifs à Gaza, dans des conditions inhumaines. « On ne peut pas vraiment fêter », a-t-il déclaré, reflétant le sentiment d’une société israélienne profondément marquée par le pire traumatisme depuis la Shoah. Ce drame a ébranlé le pacte de confiance entre l’État, son armée et ses citoyens, un défi que l’ambassadeur reconnaît comme central pour l’avenir. Malgré cette douleur, Zarka insiste sur la résilience d’Israël : « Nous sommes une société très forte, très résiliente. » Il évoque une nation qui, bien que transformée par le 7 octobre, aspire à reconstruire une société encore plus robuste, tout en reconnaissant que « ce ne sera jamais le même État d’Israël».

La question palestinienne : un débat complexe

Interrogé sur la possibilité d’un État palestinien, l’ambassadeur a fermement rejeté toute discussion à ce stade, qualifiant une telle démarche d’« irresponsable » tant que la guerre contre le Hamas se poursuit. « Parler de la création d’un État palestinien serait reconnaître que le terrorisme paye », a-t-il affirmé, soulignant que le Hamas utilise les otages pour maintenir la pression. Il a rappelé les quatre propositions israéliennes d’un État palestinien, toutes rejetées par les dirigeants palestiniens, et insisté sur la nécessité de « terminer la guerre » avant d’envisager un processus politique. Zarka a également critiqué certaines déclarations internationales, y compris celles de dirigeants européens, qui, selon lui, donnent au Hamas le sentiment de pouvoir gagner du terrain. Concernant l’initiative française portée par Emmanuel Macron, qui envisage une conférence en juin pour promouvoir la reconnaissance d’un État palestinien en échange d’une reconnaissance d’Israël par des pays arabes, l’ambassadeur s’est montré sceptique, notant que ces déclarations ont été « rectifiées » par la suite.

Relations franco-israéliennes : une alliance solide malgré des tensions

Après un an à son poste, Joshua Zarka a dressé un bilan positif des relations entre la France et Israël, malgré des divergences. Sur des dossiers clés comme la menace iranienne, le Liban ou la Syrie, les deux pays sont « entièrement alignés ». Il a salué le soutien de 75 % des Français à Israël, selon des sondages récents, et l’amitié entre les peuples, illustrée par les groupes parlementaires France-Israël. Cependant, des déclarations d’Emmanuel Macron, notamment sur un possible embargo d’armes ou l’exclusion d’Israël de salons militaires, ont suscité des incompréhensions. « Nous avons posé des questions, nous avons reçu de bonnes réponses », a-t-il assuré, évoquant une relation respectueuse entre les dirigeants, marquée par des échanges parfois « sportifs » mais toujours constructifs. L’accueil prévu d’universitaires gazaouis en France a également été abordé. Zarka a appelé à une réciprocité, demandant que les ruptures de conventions académiques avec Israël cessent, un phénomène qu’il dit en voie de résolution grâce à la coopération des universités françaises.

La menace iranienne : une priorité stratégique

Expert du dossier iranien, Joshua Zarka a réaffirmé la détermination d’Israël à empêcher l’Iran de développer l’arme nucléaire, surtout après les attaques directes iraniennes d’avril 2024. « Nous ferons tout ce qu’il faut pour les en empêcher », a-t-il déclaré, tout en laissant une chance aux négociations menées par les États-Unis sous l’égide de Donald Trump. Cependant, il a souligné que la diplomatie a un temps limité, et que Trump a clairement indiqué qu’une action militaire serait envisagée en cas d’échec. L’ambassadeur a également noté un changement dans l’identité stratégique d’Israël, traditionnellement marquée par une posture d’autosuffisance (« le peuple qui vit seul »). La coalition ad hoc formée avec les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Jordanie lors des attaques iraniennes d’avril 2024 marque un tournant vers une coopération régionale accrue.

Vers une nouvelle dynamique régionale

Malgré les défis, Joshua Zarka reste optimiste quant à l’évolution du Moyen-Orient. Il a évoqué les progrès des négociations avec l’Arabie saoudite, tout en soulignant leur complexité en raison des enjeux saoudo-américains. Les accords d’Abraham, bien que bousculés par le 7 octobre, restent un cadre pertinent, selon lui, pour normaliser les relations avec d’autres pays arabes, sans ignorer la question palestinienne mais en la dissociant des relations régionales. Sur la Syrie, qui a exprimé un intérêt pour les accords d’Abraham, Zarka demeure prudent, estimant que le pays doit d’abord se stabiliser avant d’envisager une paix durable. « Il parle comme un canard, il marche comme un canard, mais il doit prouver qu’il est un canard », a-t-il ironisé, soulignant la nécessité pour les dirigeants syriens de démontrer leur capacité à gouverner pacifiquement.

La paix : un objectif lointain mais constant

En conclusion, l’ambassadeur a réaffirmé que la paix reste un objectif central, bien que difficile à atteindre dans le contexte actuel. « La paix n’est pas un papier que l’on signe, c’est une réalité à créer sur le terrain », a-t-il déclaré, plaidant pour la création de conditions de stabilité. Pour Joshua Zarka, l’avenir d’Israël repose sur sa résilience, sa capacité à surmonter les traumatismes et son engagement à construire une région plus pacifique, en coopération avec ses alliés. Cet entretien, empreint de gravité mais porté par un optimisme raisonné, illustre la complexité des défis auxquels Israël est confronté, tout en mettant en lumière la vision d’un diplomate chevronné, déterminé à défendre les intérêts de son pays dans un monde en mutation.