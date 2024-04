Erdan qualifie d'"immoral" l'examen par l'ONU de la demande d'adhésion de l'Autorité palestinienne

L'envoyé israélien auprès des Nations unies, Gilad Erdan, qualifie d'"immoral" le fait que le Conseil de sécurité des Nations unies envisage même d'accorder le statut de membre à part entière à l'Autorité palestinienne.

"L'adhésion aux Nations unies est ouverte à tous les États épris de paix. Les pacifistes, quelle blague !", a déclaré M. Erdan avant le vote qui doit avoir lieu à 17 heures (21 heures GMT), selon Malte, qui assure la présidence tournante du Conseil.

M. Erdan estime que l'octroi du statut de membre à part entière à l'Autorité palestinienne "récompenserait les partisans et les auteurs" du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, au cours duquel quelque 3 000 terroristes ont fait irruption en Israël par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant quelque 1 200 personnes et prenant 253 otages, pour la plupart des civils, dans le cadre d'actes de grande violence et d'agressions sexuelles. "Les assassins et les violeurs d'enfants du Hamas observent cette réunion et sourient. Combien de fois ce conseil s'est-il réuni pour discuter des moyens de faire avancer la libération de nos otages détenus à Gaza ? Combien de fois ? Pas même une fois", demande Erdan lors de la session du Conseil de sécurité. "Combien de fois ce conseil a-t-il condamné le Hamas pour son odieux massacre du 7 octobre ? Zéro". "A quel point ce conseil peut-il être détaché de la réalité pour consacrer son temps et ses ressources à soutenir une résolution si déconnectée de la réalité sur le terrain. Une résolution qui n'aura aucun impact positif pour aucune des parties. Elle ne fera que détruire pour les années à venir et compromettra toute chance de dialogue futur", déclare-t-il.

On s'attend à ce que les États-Unis opposent leur veto à la demande d'adhésion.