Espagne : l'organisation "Hind Rajab" porte plainte pour la seconde fois contre un même soldat de Tsahal

L'organisation belge "Hind Rajab Foundation" (HRF) a déposé mardi une nouvelle plainte pénale auprès des autorités espagnoles. Cette fois, elle vise T.M., un jeune militaire israélo-druze du nord d'Israël, actuellement en visite à Barcelone.

La fondation accuse le parachutiste du bataillon 101 de crimes de guerre à Gaza en se basant sur ses publications sur les réseaux sociaux. Selon HRF, T.M. aurait diffusé des vidéos où il se moquait des destructions causées dans la bande de Gaza, notamment d'un salon de coiffure et d'un magasin d'électronique. L'organisation reproche également au soldat d'avoir comparé ses opérations militaires au jeu vidéo "Call of Duty" et d'avoir créé une "affiche façon Netflix" répertoriant les zones où il est intervenu : Gaza, Rimal, Saja'iya, Khan Younis, Deir al-Balah et Jabaliya.

Cette plainte fait suite à une première démarche similaire déposée en juillet à Chypre contre le même militaire. Les autorités espagnoles n'ont pas encore réagi à cette nouvelle demande d'arrestation.

Créée il y a environ un an, la HRF a développé une stratégie systématique de poursuites internationales contre les soldats de Tsahal. L'organisation revendique avoir déposé une trentaine de plaintes dans une quinzaine de pays, un chiffre qui pourrait atteindre la cinquantaine selon certaines sources européennes non confirmées.

Récemment, la fondation a également visé Ya., un officier au grade de major du 432e bataillon "Sabra" de la brigade Givati, déposant une plainte en Grèce. Comme pour les autres cas, l'accusation s'appuie sur des publications présumées de l'officier sur les réseaux sociaux.

Des procédures ouvertes dans plusieurs pays

Si la plupart des plaintes n'ont pas encore reçu de réponse officielle, certains pays ont entamé des procédures. Au Brésil, au Pérou, en Roumanie et au Chili, diverses démarches judiciaires auraient été initiées suite aux dépôts de la fondation.

Par ailleurs, HRF a transmis à la Cour pénale internationale de La Haye une liste d'environ un millier de soldats qu'elle accuse de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'organisation n'épargne pas non plus les hauts responsables, ayant déposé des plaintes contre l'ancien chef d'état-major Herzi Halevi, l'ex-porte-parole de Tsahal Daniel Hagari, l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, et le Premier ministre Benyamin Netanyahou.

Tsahal renforce ses consignes

Face à cette campagne, l'armée israélienne a renforcé ses directives concernant l'usage des réseaux sociaux par les militaires. Une instruction spéciale intitulée "Utilisation du cyberespace par les soldats" recommande explicitement d'éviter toute publication en uniforme ou depuis des zones d'opération, et de "tenir compte des implications internationales de chaque publication ou photo".

Malgré ces recommandations, les cas de soldats poursuivis pour leurs publications en ligne se multiplient, alimentant les dossiers de la fondation belge et ses démarches judiciaires à travers l'Europe.