États-Unis : Donald Trump boycotte le G20 en Afrique du Sud

Le président américain Donald Trump a annoncé qu’aucun représentant officiel des États-Unis ne participera au sommet du G20 prévu cette année en Afrique du Sud, invoquant le “traitement abusif” des fermiers blancs dans le pays.

Donald Trump, qui avait déjà indiqué qu’il ne se rendrait pas lui-même au sommet, a affirmé sur son réseau social qu’il était “scandaleux que le G20 se tienne en Afrique du Sud”, accusant Pretoria de tolérer des “violences, meurtres et confiscations de terres” visant les Afrikaners. Le vice-président JD Vance, initialement chargé de représenter Washington, a également annulé son déplacement.

L’administration Trump accuse depuis plusieurs années le gouvernement sud-africain de permettre la persécution de cette minorité blanche, tout en restreignant parallèlement l’accueil annuel de réfugiés aux États-Unis à 7 500 personnes — en précisant que la majorité seraient des Sud-Africains blancs victimes de discrimination.

De son côté, le président Cyril Ramaphosa a rejeté ces accusations, rappelant que les Blancs disposent encore d’un niveau de vie largement supérieur à celui de la majorité noire, plus de trente ans après la fin de l’apartheid. Il a qualifié les propos de Trump de “complètement faux”.

Ce boycott s’inscrit dans une série de tensions entre Washington et Pretoria. Plus tôt cette année, le secrétaire d’État Marco Rubio avait déjà boycotté une réunion du G20 consacrée à la diversité et au climat, critiquant son “agenda idéologique”.