États-Unis–Iran : négociations suspendues, l’option militaire de nouveau évoquée

Les discussions prévues vendredi entre les États-Unis et l’Iran semblent désormais compromises, dans un climat de grande confusion diplomatique. Selon Barak Ravid du média Axios, les pourparlers programmés à Oman auraient été tout simplement annulés. D’autres sources estiment toutefois qu’il ne s’agit pas encore d’une rupture définitive, laissant entendre qu’un compromis resterait possible si Téhéran faisait preuve de souplesse.

Au cœur du blocage : le périmètre même des négociations. L’Iran exige que les discussions se limitent strictement à son programme nucléaire, et plus précisément à son stock d’uranium enrichi, estimé à environ 400 kilos. Washington, en revanche, souhaite un agenda bien plus large. Les États-Unis veulent aborder non seulement le nucléaire, mais aussi le programme de missiles balistiques iraniens, le financement des organisations armées alliées de Téhéran et la répression de l’opposition intérieure.

Pour l’administration américaine, cette divergence équivaut à un retour en arrière de l’Iran sur des engagements préalablement évoqués, ce qui aurait conduit à la suspension des discussions. De son côté, Téhéran accuse Washington de vouloir imposer de nouvelles conditions, estimant que l’élargissement de l’agenda met en péril les pourparlers.

La situation est d’autant plus tendue que les négociations ont déjà connu plusieurs rebondissements. Initialement prévues à Istanbul, elles avaient été déplacées à la demande de l’Iran vers Oman, un changement que les Américains semblaient prêts à accepter, à condition que tous les dossiers soient abordés. Ce point s’est finalement révélé être la ligne de fracture majeure.

Malgré tout, le secrétaire d’État Marco Rubio a assuré que la voie diplomatique n’était pas totalement fermée, à condition que l’Iran accepte de discuter de l’ensemble des sujets. Mais un nouveau signal est venu assombrir l’horizon : selon des responsables américains cités par Reuters, Donald Trump serait désormais enclin à envisager une option militaire contre l’Iran.

Une déclaration qui marque un durcissement notable du ton américain et renforce l’impression que, faute d’accord rapide, la crise pourrait entrer dans une phase beaucoup plus dangereuse.