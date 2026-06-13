États-Unis-Iran : un accord-cadre semble proche, mais de profondes divergences persistent

Les signaux d’un rapprochement entre Washington et Téhéran se multiplient, mais les déclarations des deux camps montrent que plusieurs points essentiels restent contestés. Si les négociateurs évoquent un accord imminent, chacun présente une lecture différente de son contenu.

Vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que le protocole d’accord pourrait être signé « dans les prochains jours ». Selon lui, la signature se ferait d’abord par voie numérique et à distance avant une annonce officielle. Le chef de la diplomatie iranienne a assuré qu’un accord avec Washington n’avait « jamais été aussi proche ».

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Téhéran affirme que le futur texte prévoit notamment la levée complète du blocus naval américain, un allègement important des sanctions et une réorganisation de la gestion du détroit d’Ormuz. Abbas Araghchi a également indiqué que l’Iran souhaitait conserver sur son territoire ses stocks d’uranium enrichi à 60 %, en les diluant à un niveau inférieur à 5 %, plutôt que de les détruire.

Du côté américain, le discours est sensiblement différent. Un haut responsable de l’administration Trump a affirmé que l’accord prévoirait le « démantèlement » du programme nucléaire iranien, la destruction puis le retrait de l’uranium enrichi, la réouverture du détroit d’Ormuz et l’arrêt du financement par Téhéran de groupes armés alliés. Washington insiste également sur le fait qu’aucun avoir iranien gelé ne sera débloqué tant que la République islamique n’aura pas respecté ses engagements.

Ces divergences expliquent la réaction de Donald Trump. Le président américain a accusé l’Iran de diffuser une version erronée du texte et a affirmé que les termes divulgués par Téhéran « n’ont absolument rien à voir avec les termes convenus par écrit ». Il a également dénoncé des déclarations « totalement dénuées de vérité » et qualifié les dirigeants iraniens de « gens malhonnêtes ».

Malgré ces tensions, plusieurs acteurs affichent leur optimisme. Le Pakistan affirme qu’un texte final a été arrêté, tandis qu’un haut responsable américain estime entre 80 et 85 % les chances de voir un accord-cadre conclu dans les prochains jours. La Suisse s’est même proposée pour accueillir une éventuelle signature officielle.

Reste que les désaccords publics sur le nucléaire, les sanctions, Ormuz et les avoirs gelés montrent que si un cadre général semble se dessiner, les modalités précises de son application demeurent au cœur des négociations.