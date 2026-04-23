États-Unis - Iran : Washington nie tout ultimatum mais accentue la pression sur Téhéran

Les discussions entre les États-Unis et Iran restent marquées par une forte incertitude, alors que des informations relayées en Israël évoquaient un ultimatum fixé par Donald Trump jusqu’à dimanche pour parvenir à des avancées sur un cessez-le-feu et sur les négociations en cours. Selon plusieurs sources diplomatiques citées par les médias israéliens, la Maison Blanche souhaiterait obtenir non seulement la reprise des pourparlers, mais aussi des résultats concrets. Des responsables israéliens jugent toutefois improbable un accord rapide et décrivent une gestion américaine confuse, affirmant être informés des décisions de Washington principalement par les médias et les réseaux sociaux.

Face à ces spéculations, la Maison Blanche a officiellement démenti l’existence d’un ultimatum. La porte-parole Karoline Leavitt a assuré que le président attendait toujours une réponse "unifiée" des dirigeants iraniens, évoquant des divisions internes au régime. Elle a également insisté sur la poursuite de la pression économique américaine, affirmant que le blocus des ports iraniens se poursuivait et que l’économie du pays était sévèrement touchée.

Washington maintient par ailleurs ses exigences sur le dossier nucléaire. Karoline Leavitt a déclaré que l’Iran devait remettre son uranium enrichi aux États-Unis, rejetant les informations selon lesquelles ce stock pourrait être transféré au Pakistan, présenté comme médiateur potentiel. Selon elle, l’absence d’accord s’explique avant tout par l’incapacité des responsables iraniens à formuler une position commune.

Sur le terrain sécuritaire, la porte-parole américaine a aussi indiqué que deux navires internationaux avaient été attaqués dans la journée par des embarcations rapides, qualifiant cette action de "piraterie". Elle a en outre affirmé que la marine conventionnelle iranienne avait été largement neutralisée et que les États-Unis disposaient encore de nombreuses options militaires.

De son côté, le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a posé ses conditions à toute désescalade. Il a estimé qu’un cessez-le-feu total ne serait envisageable qu’en cas de levée du blocus maritime, de fin de la "guerre économique" et d’arrêt de ce qu’il qualifie d’incitation à la guerre par Israël.

Enfin, le Pentagone a annoncé que 400 militaires américains avaient été blessés depuis le début du conflit avec l’Iran. Parmi eux, 271 appartiennent à l’armée de terre, 64 à la marine, 19 au corps des Marines et 46 à l’armée de l’air, signe du coût humain croissant de cette confrontation régionale.