États-Unis : le Pentagone renforce sa présence militaire au Moyen-Orient

Les États-Unis intensifient leur dispositif militaire au Moyen-Orient avec l’envoi de navires de guerre et de milliers de Marines supplémentaires, malgré les déclarations du président Donald Trump affirmant qu’il n’envisage pas de déployer des troupes au sol en Iran, rapporte le Wall Street Journal. Selon des responsables américains, cette montée en puissance vise à renforcer la posture stratégique de Washington dans une région sous forte tension.

Environ 2 200 à 2 500 Marines issus du groupe amphibie USS Boxer, basé en Californie, ainsi que de la 11e unité expéditionnaire des Marines, sont actuellement déployés vers la zone de responsabilité du Commandement central américain (CENTCOM), qui supervise les opérations militaires des États-Unis au Moyen-Orient.

Ce déploiement intervient moins d’une semaine après l’envoi d’un autre groupe amphibie, comprenant l’USS Tripoli et la 31e unité expéditionnaire des Marines, habituellement stationnés au Japon. Il s’agit donc du deuxième renforcement significatif des forces américaines dans la région en quelques jours, traduisant une volonté claire de consolidation militaire.

Cette décision contraste avec les déclarations récentes de Donald Trump, qui a affirmé ne pas vouloir engager de troupes américaines au sol en Iran. Toutefois, le déploiement de forces amphibies et de Marines offre aux États-Unis une flexibilité opérationnelle importante, permettant d’intervenir rapidement en cas d’escalade ou de nécessité stratégique.