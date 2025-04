Eurovision 2025 : Le directeur du concours rejette fermement les appels au boycott d'Israël

Dans un contexte géopolitique tendu, Martin Green, le nouveau directeur du concours de l'Eurovision, a tranché de manière définitive la question de la participation d'Israël à l'édition 2025. Dans une interview accordée au podcast "Euroverse Mysteries", il a catégoriquement rejeté les appels au boycott qui se multiplient ces dernières semaines.

"Ce qui nous unit et non ce qui nous divise"

Martin Green a tenu à rappeler la philosophie fondamentale du concours : "Des événements comme l'Eurovision ont pour but de rappeler au monde ce qu'il peut être de meilleur. Ce qui compte, c'est ce qui nous unit et non ce qui nous divise." Une position claire qui s'inscrit dans la tradition de neutralité que défend l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), organisatrice de l'événement. Le directeur a également précisé la nature même de la compétition : "L'Eurovision est une compétition entre radiodiffuseurs publics et non entre nations, et elle ne doit pas servir de tremplin à des sanctions politiques." Cette distinction fondamentale permet de comprendre la ligne directrice adoptée par l'UER face aux diverses pressions politiques.

Une clarification sur le "précédent russe"

Face aux comparaisons fréquentes avec l'exclusion de la Russie, Martin Green a apporté une précision importante : si la Russie a été interdite de participation suite à l'invasion de l'Ukraine, c'est parce que "la chaîne de télévision russe qui diffuse ce concours était liée au gouvernement russe et ne respectait pas les règles." Une nuance qui écarte toute équivalence avec la situation israélienne.

Maintien de la participation d'Israël malgré les pressions

Les pressions se sont pourtant intensifiées ces derniers temps, notamment avec l'intervention récente de la radiotélévision espagnole qui a formellement demandé l'exclusion d'Israël. L'UER a réitéré sa position : Israël participera bien à cette 69ème édition qui se tiendra à Bâle, en Suisse, du 13 au 17 mai 2025.

Une représentante symbolique pour Israël

Dans ce contexte particulièrement tendu, le choix de la représentante israélienne revêt une dimension symbolique forte. Yuval Rafael, survivante des massacres du festival Nova le 7 octobre 2023, défendra les couleurs d'Israël avec un titre évocateur : "A New Day Will Rise" (Un Nouveau Jour Se Lève). Une chanson décrite comme "tout en émotion", dont la charge symbolique ne manquera pas de résonner au-delà du simple concours musical.

La nomination de Martin Green à la direction du concours semble marquer un tournant dans la gestion des controverses politiques qui entourent régulièrement l'Eurovision. Son approche, axée sur l'unité et les valeurs fédératrices de la musique, pourrait apporter "une nouvelle idée, une nouvelle manière de gérer ces tensions politiques", comme le soulignent les observateurs.