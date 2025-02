Exclusif : Le nouveau plan de Steve Witkoff pour un accord sur les otages avec le Hamas

Une équipe de négociation israélienne se dirige ce jeudi vers Le Caire dans l'espoir de garantir la libération de nouveaux otages, juste avant la conclusion officielle de la première phase du cessez-le-feu avec le Hamas.

Selon des sources à i24NEWS, à l'instar de l'opinion publique israélienne, l'administration Trump refuse d'accepter la libération de seulement 3 à 4 otages par semaine. Witkoff souhaite plutôt exiger une libération beaucoup plus massive, avec des nombres significativement plus élevés dans un délai plus court.

Les États-Unis poussent également pour prioriser la libération des otages ayant la double nationalité et mettre fin à la séparation entre otages vivants et dépouilles des victimes, comme cela a été le cas jusqu'à présent.

Les sources soulignent qu'il ne s'agit pas d'une continuation de la première phase, ni d'une prétendue "Phase 2". Il s'agit plutôt d'une approche entièrement nouvelle et différente. L'objectif est d'établir un processus de négociation fondamentalement différent de ce qui a été tenté jusqu'à présent.

Parallèlement, à la lumière des développements diplomatiques en cours, la visite prévue du ministre des Affaires étrangères Sa'ar à Washington la semaine prochaine a été reportée à une date ultérieure.