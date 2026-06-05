Exclusivité i24NEWS : des entreprises israéliennes participeront à Eurosatory malgré l’absence de pavillon national

Des entreprises israéliennes participeront finalement au salon international de la défense Eurosatory 2026, qui se tient près de Paris, malgré l’absence d’un pavillon national israélien. L’information a été révélée par le spécialiste défense d’i24NEWS, Matthias Inbar, qui affirme avoir été informé par les organisateurs du salon que plusieurs sociétés israéliennes exposeront leurs technologies au cours de l’événement.

Selon Matthias Inbar, ces entreprises seront présentes en leur nom propre et non dans le cadre d’un stand officiel représentant l’État d’Israël. Il précise également qu’elles présenteront exclusivement des systèmes à vocation défensive, notamment des solutions de défense antimissile. Il indique par ailleurs que l’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka, prévoit de se rendre sur le salon afin de rencontrer les représentants des sociétés israéliennes présentes.

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Cette participation intervient dans un contexte particulier. Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas après les attaques terroristes du 7 octobre 2023, la présence israélienne dans plusieurs salons internationaux de défense en Europe a suscité de vives controverses. Lors de précédentes éditions d’Eurosatory, les autorités françaises avaient pris des mesures limitant ou suspendant la participation de certaines entreprises israéliennes, invoquant le contexte de la guerre à Gaza.

Pour l’édition 2026, les organisateurs ont choisi de ne pas mettre en place de pavillon national israélien, une décision qui marque une forme d’exclusion institutionnelle tout en permettant à certaines entreprises de participer individuellement. Cette solution apparaît comme un compromis entre les pressions politiques entourant la présence israélienne et la volonté de maintenir la dimension internationale du salon, considéré comme l’un des plus importants rendez-vous mondiaux de l’industrie de défense.

La présence annoncée de sociétés israéliennes et la visite prévue de l’ambassadeur Joshua Zarka témoignent néanmoins de la volonté d’Israël de conserver une visibilité au sein de cet événement stratégique pour les industriels du secteur.