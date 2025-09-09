Explosion sur un navire de la flotille pour Gaza : Israël pointé du doigt, la Tunisie dément

Articles recommandés -

Un navire de la flottille militante "Global Sumud" en route vers Gaza a été endommagé par une explosion dans un port tunisien dans la nuit de lundi à mardi, déclenchant une controverse sur l'origine de l'incident. Alors que les organisateurs de la flottille, incluant l'activiste Greta Thunberg, accusent Israël d'une attaque par drone, les autorités tunisiennes affirment qu'il s'agit d'un problème technique interne.

Greta Thunberg, présente sur place, a déclaré sur les réseaux sociaux : "Je me trouve actuellement dans un port tunisien, après que notre bateau, qui transportait de l'aide humanitaire, a été bombardé. Il a été bombardé sur le territoire tunisien." L'activiste suédoise a qualifié l'incident d'"attaque visant à nous empêcher d'atteindre Gaza".

Cependant, un porte-parole de la Garde nationale tunisienne a fermement démenti ces allégations : "Il n'y a aucun fondement aux informations faisant état d'une attaque de la flottille par un drone. Les premiers tests montrent que l'explosion du navire a été provoquée de l'intérieur." La police tunisienne évoque un "dysfonctionnement technique" selon le quotidien Maariv.

L'équipage de la flottille rapporte avoir entendu des bruits similaires à ceux d'un drone avant qu'une explosion ne se produise à l'extrémité du navire baptisé "Family boat". Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des militants criant "Au feu !" et "Nous avons été touchés !" après l'explosion survenue à la proue du navire.

Suite aux déclarations des activistes, des dizaines de personnes se sont rassemblées près du quai, agitant le drapeau de l'OLP et scandant "Libérez la Palestine", selon un témoin interrogé par Reuters.

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU, présente en Tunisie pour le lancement de la flottille, a publié des images de surveillance et alimenté la controverse. "Il y a un historique d'attaques contre la flottille, il y a des déclarations actuelles contre la flottille de la part d'Israël", a-t-elle déclaré dans une vidéo Instagram.

L'experte onusienne a ajouté : "S'il est confirmé qu'il s'agit d'une attaque de drone, ce sera un assaut, une agression contre la Tunisie et contre la souveraineté tunisienne." Elle avait auparavant qualifié la Palestine d'"espoir de l'humanité" lors du lancement de la flottille à Tunis.

Cet incident s'inscrit dans un contexte de tensions récurrentes. Plus tôt ce mois-ci, les organisateurs avaient déjà signalé la présence de drones au-dessus de leurs navires près de Minorque. Yasemin Acar, organisatrice du comité Sumud, avait rapporté dans une vidéo Instagram que "chaque navire de la flottille était survolé par un drone" à environ 90 milles nautiques de l'île espagnole.

Ni l'armée israélienne ni les organisateurs de la flottille n'ont confirmé l'origine du supposé drone.