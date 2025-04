Expulsion des Palestiniens armés et lutte contre les extrémistes exigés par les USA pour reconnaître le gouvernement syrien

L'administration américaine menace d'adopter une ligne dure envers le nouveau gouvernement dirigé par Ahmed al-Sharaa en Syrie, a rapporté vendredi le Wall Street Journal. Selon le quotidien, qui cite de hauts responsables américains, l'administration Trump pose des exigences considérables, incluant des mesures contre les extrémistes et l'expulsion des combattants palestiniens armés, en échange d'un allègement limité des sanctions.

La Maison Blanche a publié ces dernières semaines des directives politiques appelant le nouveau gouvernement en Syrie à prendre des mesures, comprenant entre autres la sécurisation de l'arsenal d'armes chimiques dans le pays. En contrepartie, les États-Unis envisageraient le renouvellement d'une exemption des sanctions émise par l'ancien président américain Joe Biden, qui accélérerait l'acheminement de l'aide dans le pays, selon plusieurs hauts responsables américains cités par le journal.

AP Photo/Omar Sanadiki

Au début du mois, il a été révélé que la Syrie pourrait posséder des armes chimiques non contrôlées datant du régime d'Assad. Selon les soupçons, plus de 100 sites d'armement contiendraient des armes chimiques, et il est possible qu'une partie d'entre elles soit entre les mains de résidents locaux ou de membres du Hezbollah.

Le Wall Street Journal indique également que dans le plan politique publié par la Maison Blanche, aucune mention n'est faite de la Russie, présente en Syrie depuis l'époque du régime d'Assad. Cette absence illustre la manière dont l'administration Trump allège la pression exercée par l'ancien président Biden, qui avait poussé Damas à se débarrasser des bases militaires russes dans le pays. Pour l'instant, l'administration Trump ne prendra pas de mesures en ce sens, tandis que de hauts responsables américains mènent des négociations entre Washington et Moscou sur la fin de la guerre avec l'Ukraine.