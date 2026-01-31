Face à Donald Trump, les alliés occidentaux se rapprochent de Pékin

Le tournant est particulièrement visible au Canada. Le Premier ministre Mark Carney a conclu à Pékin un accord commercial réduisant fortement les droits de douane sur les véhicules électriques chinois, en échange d’un meilleur accès du canola canadien au marché chinois. Une rupture assumée avec la ligne dure adoptée sous l’administration Biden, et un message clair adressé à Washington, alors que Trump menace Ottawa de nouvelles sanctions.

En Europe, la dynamique est similaire. Le Premier ministre britannique Keir Starmer s’est rendu cette semaine à Pékin pour la première fois en huit ans, appelant à un « partenariat stratégique » malgré des années de tensions sur Hong Kong, la sécurité et les technologies chinoises. Résultat : accords commerciaux, baisse de droits de douane sur le whisky écossais et facilitation des visas. Le chancelier allemand Friedrich Merz est attendu à son tour, tandis que la Finlande et l’Irlande ont déjà engagé des coopérations sectorielles.

Ce rapprochement inquiète Washington. Donald Trump a qualifié ces démarches de « très dangereuses », estimant que ses alliés « ne peuvent pas voir la Chine comme une solution ». Plusieurs responsables américains redoutent une fragmentation du camp occidental, au bénéfice de Pékin.

Pour les Européens, il ne s’agit pourtant pas d’un basculement idéologique, mais d’un calcul pragmatique. Entre pressions américaines sur les tarifs, menaces politiques inédites – comme celles visant le Groenland – et dépendances économiques, les capitales cherchent à diversifier leurs partenariats. Comme l’a résumé Mark Carney : « Si nous ne sommes pas à la table, nous sommes au menu. »

Dans un monde désormais structuré par la rivalité sino-américaine, l’ère des alignements automatiques semble céder la place à une diplomatie de survie stratégique.