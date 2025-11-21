Face à l’effondrement des financements, La Croix-Rouge réduit son budget de 17% et supprime 2900 postes

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé une contraction sans précédent de ses moyens : une réduction de 17 % de son budget pour 2026 et la suppression de 2 900 postes à travers le monde. Cette décision, entérinée vendredi par l’Assemblée du CICR — son organe de gouvernance composé exclusivement de membres suisses — intervient dans un contexte de baisse alarmante des contributions des donateurs alors même que les conflits se multiplient.

Le budget 2026 s’élèvera finalement à 1,8 milliard de francs suisses (plus de 1,9 milliard d’euros). Pour l’organisation humanitaire basée à Genève, il s’agit d’un effort de rationalisation imposé par la réalité financière. « La situation nous contraint à des choix difficiles, afin de continuer à fournir une aide humanitaire vitale là où elle est la plus nécessaire », a expliqué sa présidente, Mirjana Spoljaric.

Les suppressions de postes — environ 2 900 équivalents temps plein — toucheront un organisme qui compte plus de 18 000 collaborateurs. Un tiers de ces réductions se fera via des départs volontaires ou le non-remplacement de postes vacants. En 2023-2024, le CICR avait déjà dû tailler dans ses effectifs, supprimant près de 4 500 postes.

Cette contraction s’inscrit dans une tendance mondiale : plusieurs agences de l’ONU, confrontées aux mêmes difficultés, sont contraintes de réduire drastiquement leurs effectifs et leurs ambitions. Le CICR rappelle que ses principaux bailleurs restent les gouvernements, dont les contributions représentent en moyenne 82 % de son financement ces cinq dernières années.

Mirjana Spoljaric alerte : alors que les budgets militaires explosent, « ne pas investir dans la prévention des conflits, le respect du droit humanitaire et l’aide aux populations » risque d’accentuer encore les souffrances à l’échelle mondiale.