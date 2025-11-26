Face à l’Iran, Jean-Noël Barrot réclame des gestes immédiats sur les otages et le nucléaire

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a reçu mercredi à Paris son homologue iranien, Abbas Araghchi, pour un échange diplomatique particulièrement sensible. Au cœur de l’entretien : le sort de Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux ressortissants français toujours bloqués à l’ambassade de France à Téhéran. Le chef de la diplomatie française a insisté avec fermeté sur la nécessité de leur permettre de rentrer « dans les meilleurs délais », rappelant que leur situation restait une priorité absolue pour Paris.

Jean-Noël Barrot a également exprimé la « vive préoccupation » de la France et de ses partenaires européens et américains face à la trajectoire du programme nucléaire iranien. Il a appelé Téhéran à revenir sans délai au respect de ses obligations internationales, notamment en matière de garanties, et à coopérer pleinement avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le ministre a réaffirmé l’attachement constant de la France à une solution diplomatique robuste, durable et capable de garantir qu’à aucun moment l’Iran ne puisse se doter de l’arme nucléaire.

Les discussions ont également porté sur les grandes crises régionales. Jean-Noël Barrot a rappelé le soutien de la France au Liban, engagé dans une phase critique pour sa souveraineté et sa sécurité, ainsi que la nécessité de consolider le cessez-le-feu fragile qui prévaut depuis un an à Gaza. Paris entend aussi renouer les conditions d’une perspective crédible en vue de la solution à deux États, seul horizon politique capable de stabiliser durablement la région.

Cet entretien, tenu dans un contexte de tensions croissantes, marque la volonté de la diplomatie française de maintenir un dialogue ferme mais ouvert avec Téhéran, tout en défendant ses principes et ses ressortissants.