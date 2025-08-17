Face à Moscou, l’Europe se range derrière Zelensky à la Maison Blanche

Articles recommandés -

Au lendemain du sommet Trump-Poutine en Alaska, resté sans avancées concrètes, les principaux dirigeants européens se rendront lundi à Washington pour afficher leur soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte participeront à une rencontre inédite avec Donald Trump, centrée sur les perspectives d’un accord de paix.

Cette réunion, présentée comme une première depuis le début de l’invasion russe en février 2022, intervient alors que Moscou aurait proposé des « concessions » sur certaines régions ukrainiennes, selon l’émissaire américain Steve Witkoff. La Russie demanderait toutefois à Kiev d’abandonner totalement le Donbass et d’accepter un gel des lignes de front à Kherson et Zaporijjia, conditions rejetées par Zelensky, qui refuse toute concession territoriale.

Ursula von der Leyen a salué la volonté de Trump d’explorer des garanties de sécurité pour l’Ukraine inspirées de l’article 5 de l’Otan, mais en dehors du cadre de l’Alliance. Giorgia Meloni a évoqué l’idée d’une clause de défense collective impliquant tous les partenaires de Kiev. Donald Trump a également évoqué la possibilité d’un sommet tripartite avec Poutine et Zelensky, mais ce dernier reste sceptique, soulignant qu’aucun signe positif n’est venu de Moscou. Sur le terrain, la guerre se poursuit. L’armée russe contrôle environ 20 % du territoire ukrainien, notamment la quasi-totalité de Lougansk et une large partie du Donetsk, où ses avancées récentes inquiètent Kiev. Dans la nuit de samedi à dimanche, des frappes de drones mutuelles ont fait plusieurs morts des deux côtés.