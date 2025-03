Face aux provocations iraniennes et houthies : Washington déploie ses bombardiers stratégiques

De nouvelles images satellite confirment la présence de bombardiers furtifs B-2 "Spirit" de l'armée de l'air américaine à Diego Garcia, dans l'océan Indien, signalant un changement potentiel dans la posture militaire américaine dans la région indo-pacifique.

Selon des images commerciales de Planet Labs partagées par le Centre de surveillance indo-pacifique, trois bombardiers B-2 ont été clairement visibles sur la piste de Diego Garcia le 25 mars. Ces clichés montrent également au moins sept avions ravitailleurs KC-135 "Stratotanker" à proximité, soutenant ce que les analystes estiment pouvoir être partie des préparatifs pour une frappe potentielle à longue portée contre des cibles nucléaires iraniennes.

Le rapport indique également la possible présence de jusqu'à quatre bombardiers supplémentaires stationnés dans des abris d'avions renforcés sur la base. Si cette information est confirmée, cela porterait le nombre total d'appareils B-2 déployés à sept - représentant une force de bombardement considérable dans une position avancée.

Ce déploiement intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient et pourrait signaler une stratégie de dissuasion renforcée des États-Unis face aux menaces régionales. Diego Garcia, territoire britannique de l'océan Indien, a longtemps servi de base stratégique avancée pour les opérations militaires américaines, offrant un accès rapide tant au Moyen-Orient qu'à l'Asie.

Les bombardiers B-2, avec leur capacité furtive et leur autonomie intercontinentale, représentent l'un des atouts les plus stratégiques et les plus sophistiqués de l'arsenal américain, capables de pénétrer des défenses aériennes avancées et de délivrer des munitions conventionnelles ou nucléaires avec une grande précision.