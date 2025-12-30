Facebook accusé d'avoir laissé circuler des contenus glorifiant le massacre de Bondi

Facebook fait l'objet de vives critiques pour avoir échoué à modérer des contenus faisant l'apologie du terrorisme suite à l'attentat antisémite meurtrier de Bondi Beach, à Sydney. Une enquête du quotidien britannique The Guardian, publiée mardi, révèle que le réseau social a tardé à supprimer des publications célébrant le massacre de Juifs à la plage de Bondi, leur permettant d'obtenir une large diffusion.

Selon ce rapport, basé sur des données du Community Security Trust (CST), Facebook a permis la publication de propagande terroriste louant l'organisation État islamique (Daech) et les auteurs de l'attentat perpétré le 14 décembre, premier jour de Hanoucca.

L'enquête établit que malgré le bilan de 15 victimes, des publications glorifiant l'attaque étaient encore en ligne le 16 décembre, soit deux jours après le drame. Parmi les contenus non supprimés : une vidéo montrant les horreurs post-attentat accompagnée de la légende "Allah est le plus grand et louange à Dieu", ayant recueilli plus de 100 likes et des dizaines de partages.

Une photo de l'un des terroristes (identifiés comme Sajid Akram et son fils Naveed, sympathisants de Daech) avec le message menaçant "Les prochaines années seront art et enfer", assortie d'éloges à un leader de l'organisation terroriste, a accumulé plus de 300 likes.

Dave Rich, responsable politique au CST, a vertement critiqué le géant technologique dans une déclaration au Guardian : "Le volume considérable de comptes pro-Daech diffusant du contenu terroriste sur Facebook est extrêmement préoccupant, et les publications célébrant l'attentat de Bondi suscitent un véritable dégoût".

Il a ajouté : "Les réseaux sociaux prouvent encore et encore leur incapacité à assumer même leur responsabilité la plus élémentaire, nous mettant tous en danger. Cela ne devrait tout simplement plus arriver".

En réponse à la sollicitation du Guardian, Facebook a indiqué être en train de supprimer ces publications, certaines ayant été identifiées et retirées après la notification du journal. Toutefois, les critiques portent sur le fait que la suppression n'est intervenue qu'après une intervention externe et non de manière proactive et immédiate.

Ce rapport intervient dans un contexte d'inquiétude croissante en Occident face à la recrudescence de tentatives d'attentats visant les communautés juives. La semaine dernière, deux hommes ont été condamnés au Royaume-Uni pour avoir projeté d'acquérir des armes automatiques et de s'en prendre à des juifs dans le nord-ouest de l'Angleterre.