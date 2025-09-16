Fin de cavale pour "l'arnaqueur de Tinder" : l'Israélien arrêté en Géorgie sur mandat d'Interpol

Articles recommandés -

Shimon Yehuda Hayut, plus connu sous le nom de Simon Leviev et rendu célèbre par le documentaire Netflix "L’arnaqueur de Tinder", a été appréhendé lundi à l’aéroport de Batoumi, en Géorgie, sur demande d’Interpol. L’Israélien de 34 ans est accusé d’avoir escroqué près de 10 millions de dollars en se présentant comme un héritier fortuné auprès de femmes rencontrées sur l’application Tinder.

Un tribunal géorgien a prolongé ce mardi de trois mois sa détention afin d'engager une procédure d'extradition vers l'Allemagne, à l'origine de l'émission du mandat par Interpol.

Leviev aurait séduit ses victimes entre 2017 et 2019, puis obtenu d’elles des sommes importantes qu’il ne remboursait jamais. Pour crédibiliser son personnage, il n’hésitait pas à louer des jets privés ou à se montrer entouré de gardes du corps. Ces méthodes avaient déjà fait l’objet de reportages journalistiques et du documentaire diffusé en 2022, qui avait connu un large retentissement.

L'Israélien avait jusqu’ici nié toute fraude, se présentant comme un simple utilisateur de Tinder souhaitant « rencontrer des filles ». Profitant de sa notoriété, il était resté actif sur les réseaux sociaux et avait annoncé la publication prochaine d’un livre censé présenter « sa version des faits ». L’histoire de Leviev a par ailleurs inspiré un second documentaire, La revanche des cœurs piégés, dans lequel l’une de ses victimes explique comment aider d’autres femmes à ne pas tomber dans le même piège.