Financement gelé : L'UE exige la fin de l'incitation à la haine dans les écoles palestiniennes

Le Parlement européen vient de prendre une décision historique concernant le financement des écoles palestiniennes. Avec une majorité écrasante de 443 voix pour, 202 contre et 21 abstentions, les eurodéputés ont voté pour la suspension des subventions aux établissements scolaires de l'UNRWA et de l'Autorité palestinienne tant que leurs manuels scolaires ne seront pas réformés en profondeur.

Cette résolution, adoptée par près de 70% des membres du Parlement, pose des conditions claires : les contenus éducatifs devront être conformes aux normes de l'UNESCO, toutes les références antisémites devront être supprimées et tout contenu incitant à la haine ou à la violence devra être éliminé. Une date butoir a été fixée à septembre 2025 pour cette mise en conformité.

"Les contribuables européens ne veulent pas que leur argent soutienne une éducation qui célèbre le terrorisme et prône la haine d'Israël", a souligné le Parlement dans sa résolution, témoignant d'une lassitude face à des promesses non tenues depuis plusieurs années.

Selon les analyses du centre de recherche Impact SE, la situation s'est même aggravée récemment. Les nouveaux manuels rédigés après juillet 2024 seraient "encore plus extrêmes", glorifiant le djihad, appelant au meurtre de civils et multipliant les propos antisémites. Des exemples choquants ont été documentés, comme des problèmes de mathématiques basés sur le décompte de "Juifs tués". Ce qui distingue cette résolution des précédentes alertes, c'est son inscription dans le cadre budgétaire annuel de l'UE, lui conférant un caractère contraignant. Fait remarquable, cette décision transcende les clivages politiques habituels, rassemblant des élus de gauche, du centre et de droite autour d'un principe fondamental : le respect des droits de l'enfant.

Pour les responsables palestiniens, le message de Bruxelles est désormais sans ambiguïté : l'Europe reste disposée à apporter son soutien financier, mais pas à n'importe quel prix. La solidarité européenne est désormais conditionnée à une réforme éducative substantielle, mettant fin à des décennies d'enseignement de la haine.