Flottille pour Gaza : 28 Français expulsés lundi d’Israël vers la Grèce

Un groupe de 28 ressortissants français arrêtés à bord de la flottille « Global Sumud », interceptée cette semaine par Israël alors qu’elle tentait de rejoindre la bande de Gaza, sera expulsé lundi vers la Grèce, a confirmé le ministère français des Affaires étrangères.

« Nos équipes ont pu rencontrer tous nos compatriotes, qui vont bien », a indiqué sur X le porte-parole du Quai d’Orsay, Pascal Confavreux, précisant qu’une seconde visite consulaire avait eu lieu dimanche à la prison de Ktziot. Les diplomates français assurent un suivi individuel et demeurent en contact avec les familles.

Selon le ministère, certains des détenus disposent d’une double nationalité — américaine, suédoise, tunisienne ou turque — et la liste complète des passagers doit être transmise lundi matin. Paris affirme que sa priorité reste « le retour en France de nos ressortissants dans les meilleurs délais ».

https://x.com/i/web/status/1974889268335325190 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La flottille internationale, composée d’environ 45 embarcations et de plusieurs centaines de militants, avait pour objectif affiché de "briser le blocus" maritime imposé à Gaza depuis 2007 et de livrer une aide humanitaire symbolique. Dimanche, La France insoumise a exprimé son inquiétude, indiquant être sans nouvelles de quatre de ses élus — François Piquemal, Marie Mesmeur, Rima Hassan et Emma Fourreau — qui participaient à l’expédition. « Il s’agirait pour la France d’enfin agir », a réclamé l’eurodéputée Manon Aubry sur franceinfo, appelant à un retour rapide des élus et militants retenus en Israël.