Flottille pour Gaza : 28 Français expulsés lundi d’Israël vers la Grèce

Paris assure suivre la situation « de très près » et promet un retour rapide de ses ressortissants, alors que La France insoumise réclame une intervention plus ferme.

i24NEWS
3 min
Le bateau faisant partie de la flottille Sumud à destination de Gaza transportant Greta Thunberg à son départ de Barcelone, le 31.08.2025Lluis GENE / AFP

Un groupe de 28 ressortissants français arrêtés à bord de la flottille « Global Sumud », interceptée cette semaine par Israël alors qu’elle tentait de rejoindre la bande de Gaza, sera expulsé lundi vers la Grèce, a confirmé le ministère français des Affaires étrangères.

« Nos équipes ont pu rencontrer tous nos compatriotes, qui vont bien », a indiqué sur X le porte-parole du Quai d’Orsay, Pascal Confavreux, précisant qu’une seconde visite consulaire avait eu lieu dimanche à la prison de Ktziot. Les diplomates français assurent un suivi individuel et demeurent en contact avec les familles.

Tous les bateaux de la flottille interceptés par Israël

Selon le ministère, certains des détenus disposent d’une double nationalité — américaine, suédoise, tunisienne ou turque — et la liste complète des passagers doit être transmise lundi matin. Paris affirme que sa priorité reste « le retour en France de nos ressortissants dans les meilleurs délais ».

La flottille internationale, composée d’environ 45 embarcations et de plusieurs centaines de militants, avait pour objectif affiché de "briser le blocus" maritime imposé à Gaza depuis 2007 et de livrer une aide humanitaire symbolique. Dimanche, La France insoumise a exprimé son inquiétude, indiquant être sans nouvelles de quatre de ses élus — François Piquemal, Marie Mesmeur, Rima Hassan et Emma Fourreau — qui participaient à l’expédition. « Il s’agirait pour la France d’enfin agir », a réclamé l’eurodéputée Manon Aubry sur franceinfo, appelant à un retour rapide des élus et militants retenus en Israël.

