Forum économique mondial : L'Arabie saoudite met en garde contre les retombées économiques de la guerre de Gaza

L'Arabie saoudite a appelé dimanche à la "stabilité" régionale, mettant en garde contre les effets de la guerre entre Israël et le Hamas sur le climat économique mondial, au début d'un sommet auquel participent de nombreux médiateurs de Gaza.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, des dirigeants palestiniens et des hauts responsables d'autres pays qui tentent de négocier un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas figurent sur la liste des invités au sommet de Riyad.

La guerre de Gaza ainsi que les conflits en Ukraine et ailleurs exercent "une forte pression" sur le "climat" économique, a déclaré le ministre saoudien des Finances, Mohammed al-Jadaan, lors de l'une des premières tables rondes de la réunion spéciale de deux jours du Forum économique mondial (WEF). "Je pense que les pays, les dirigeants et les personnes qui font preuve de sang-froid doivent l'emporter et s'assurer qu'il y a bien une désescalade", a affirmé M. al-Jadaan.

"La région a besoin de stabilité"

La guerre à Gaza, qui a fait monter en flèche les tensions régionales, a commencé par une attaque sans précédent du groupe terroriste palestinien Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre. "Le monde marche aujourd'hui sur la corde raide, essayant d'équilibrer la sécurité et la prospérité", a affirmé Faisal al-Ibrahim, ministre saoudien de la planification, lors d'une conférence de presse organisée samedi en prélude au sommet. "Nous nous réunissons à un moment où une erreur de jugement, une erreur de calcul ou une erreur de communication ne fera qu'exacerber nos difficultés", a-t-il souligné.