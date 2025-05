Francesca Albanese aurait reçu des financements de groupes liés au Hamas

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, aurait reçu environ 20 000 dollars de groupes pro-Hamas pour financer ses déplacements en Australie et en Nouvelle-Zélande fin 2023, peu après les attaques du 7 octobre, selon un rapport d'UN Watch relayé par Ynet. La diplomate, dont le mandat a été prolongé il y a un mois malgré l'opposition des États-Unis, d'Israël, de l'Argentine, des Pays-Bas et de la Hongrie, avait affirmé sur les réseaux sociaux en novembre 2023 que l'ONU avait financé sa visite en Australie. En juillet 2024, elle avait même "accueilli favorablement" une enquête, déclarant n'avoir "rien à cacher".

Or, le rapport révèle que ses voyages ont été financés par plusieurs organisations pro-palestiniennes, dont l'Australian Friends of Palestine Association (AFPA), qui a ouvertement annoncé sur son site web avoir parrainé sa visite. Cette même organisation a diffusé une vidéo montrant une femme lisant le testament de l'ancien chef du Hamas Yahya Sinwar, qualifié de "poétique et très émouvant" en arabe. Un autre sponsor, l'Australia Palestine Advocacy Network (APAN), est dirigé par Nasser Mashni qui, selon The Herald Sun, aurait fait l'éloge de terroristes palestiniens, notamment Iyad Kamamji, meurtrier de l'adolescent israélien Eliyahu Asheri en 2006.

Après une plainte d'UN Watch, le Secrétariat de l'ONU a confié l'affaire aux Procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, un panel composé d'alliés proches d'Albanese. Ironiquement, ce panel a reconnu qu'Albanese avait menti sur ses sources de financement, mais a tout de même renouvelé son mandat. Le rapport indique également qu'elle aurait contourné une interdiction de financement direct en soumettant une demande de paiement via l'Université Erasmus de Rotterdam, où son assistant était employé.

"Albanese a aggravé sa faute en acceptant des financements de groupes liés au Hamas et en mentant à ce sujet en prétendant que l'ONU avait payé son voyage", a déclaré Hillel Neuer, directeur d'UN Watch. "Elle continue d'abuser quotidiennement de son poste à l'ONU, propageant l'antisémitisme et la propagande du Hamas."