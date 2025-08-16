Francesca Albanese : "Le Hamas, une autorité politique avant tout que cela plaise ou non"

Articles recommandés -

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits de l’homme dans les territoires palestiniens, a provoqué une vive controverse après de nouvelles déclarations sur le Hamas. Dans une intervention relayée par UN Watch, la juriste italienne a affirmé : « Les gens continuent de dire “Mais Hamas, Hamas, Hamas”… Je ne crois pas qu’ils aient une idée de ce qu’est réellement le Hamas. C’est une force politique qui a remporté les élections de 2005, que cela nous plaise ou non. »

Selon elle, ce scrutin – souvent décrit comme l’un des "plus démocratiques jamais organisés dans les territoires" – a donné au Hamas un rôle d’« autorité de fait ». Elle a rappelé que le mouvement terroriste avait « construit des écoles, des hôpitaux, des infrastructures publiques », et qu’il « ne fallait pas nécessairement l’associer uniquement à des hommes armés ou des combattants ».

Ces propos surviennent alors que les États-Unis ont imposé en juillet des sanctions à Albanese, l’accusant de coopération avec la Cour pénale internationale dans ses démarches visant à enquêter sur des responsables américains et israéliens. Le secrétaire d’État Marco Rubio l’a accusée de partialité et de « soutien au terrorisme ».

Albanese reconnaît que ces mesures affectent sa vie privée aux États-Unis, où elle réside avec sa fille, mais insiste avoir agi « en toute bonne foi ». Elle affirme que son engagement pour la justice prime sur ses intérêts personnels, malgré les critiques croissantes d’Israël et de ses alliés.