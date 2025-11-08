Frappes au Liban : Bruxelles condamne Israël et appelle au respect du cessez-le-feu

L’Union européenne a fermement condamné les frappes israéliennes menées cette semaine dans le sud du Liban et exhorté toutes les parties à préserver le cessez-le-feu conclu en novembre 2024 entre Israël et le Hezbollah.

Dans un communiqué publié samedi, le porte-parole de la diplomatie européenne, Anouar El Anouni, a appelé Israël à “mettre fin à toutes les actions violant la résolution 1701 et l’accord de cessez-le-feu”. Il a également exhorté les acteurs libanais, “en particulier le Hezbollah, à s’abstenir de toute mesure ou réaction susceptible d’aggraver la situation”.

L’UE se dit préoccupée par la montée des tensions dans la région après une série de frappes israéliennes ayant visé des positions terroristes dans plusieurs localités du sud du Liban. Tsahal affirme avoir ciblé des infrastructures militaires du mouvement terroriste pro-iranien, accusé de tenter de se réarmer en violation de la trêve. L’armée israélienne avait auparavant appelé les habitants de quatre villages à évacuer avant les frappes.

De son côté, l’armée libanaise a accusé Israël de vouloir “empêcher le déploiement de ses troupes” dans la zone frontalière, pourtant prévu par l’accord de 2024.

Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé ces “violations inacceptables de la souveraineté du Liban”, tandis que l’Iran a fustigé des “attaques sauvages” et appelé la communauté internationale à réagir.

Bruxelles rappelle que “la priorité doit être de préserver la stabilité régionale” et de consolider “les progrès réalisés depuis un an vers un cessez-le-feu durable”.