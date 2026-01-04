Frappes conjointes franco-britanniques contre l’État islamique en Syrie

Le Royaume-Uni et la France ont mené conjointement, samedi soir, des frappes aériennes ciblées contre une installation souterraine utilisée par le groupe terroriste État islamique dans le centre de la Syrie, a annoncé le ministère britannique de la Défense. L’opération visait un site situé dans les montagnes au nord de l’ancienne cité de Palmyre, une zone historiquement marquée par la présence de l’organisation jihadiste.

Selon Londres, la cible frappée était « très probablement utilisée pour stocker des armes et des explosifs ». Des avions britanniques ont engagé des bombes guidées de précision Paveway IV afin de détruire plusieurs tunnels donnant accès à l’installation. « Les premières indications montrent que la cible a été atteinte avec succès », précise le communiqué, ajoutant qu’aucun risque pour les civils n’a été identifié et que l’ensemble des appareils sont rentrés à leur base sans incident. Le rôle exact des moyens français n’a pas été détaillé.

Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a salué une action illustrant « le leadership du Royaume-Uni et sa détermination à se tenir aux côtés de ses alliés pour éradiquer toute résurgence de Daech et de ses idéologies dangereuses et violentes au Moyen-Orient ».

Bien que l’État islamique ait été militairement défait en 2019 par la coalition internationale, après avoir contrôlé de vastes territoires en Syrie et en Irak, le groupe conserve des cellules actives, notamment dans le désert syrien. Ces combattants résiduels continuent de mener des attaques sporadiques contre les forces locales et internationales.

Fin décembre, les États-Unis avaient déjà annoncé des frappes contre des « bastions » de l’EI en Syrie, faisant au moins cinq morts parmi les jihadistes selon une ONG, dans un contexte de tensions sécuritaires accrues après la mort de trois ressortissants américains lors d’une attaque précédente. Ces nouvelles frappes franco-britanniques s’inscrivent dans cette dynamique de vigilance renforcée face à toute tentative de résurgence du groupe terroriste.