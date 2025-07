Frappes contre l'Iran : "Plusieurs mois de retard" pour le programme nucléaire selon le patron de la DGSE

Articles recommandés -

Le directeur général de la DGSE, Nicolas Lerner, s'est exprimé sur LCI concernant les récentes frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes, révélant l'impact significatif sur le programme atomique de Téhéran.

Nicolas Lerner a révélé les conditions dans lesquelles il a appris l'opération militaire américaine contre le site nucléaire de Fordo. "On me réveille un peu avant 2h du matin, heure française", a-t-il confié, précisant que la France "n'était pas associée à ces opérations militaires" et "n'était pas informée" à l'avance.

Le chef du renseignement extérieur français a expliqué avoir reçu l'appel sur "un de ses portables, à côté de sa table de nuit", soulignant la gravité de la situation par cette communication téléphonique plutôt que par SMS. "J'ai appris la survenance de ce raid alors que la frappe a eu lieu", a-t-il précisé.

Un programme nucléaire "très sérieusement endommagé"

Concernant l'évaluation des dégâts, Nicolas Lerner s'est montré prudent mais affirmatif. "Aucun service de renseignement du monde n'est capable ou n'a été capable, dans les quelques heures qui ont suivi ces frappes, d'avoir une évaluation parfaite", a-t-il averti, expliquant que ce travail d'analyse "va durer de longues semaines et de longs mois".

Néanmoins, les premières évaluations sont claires. Le directeur de la DGSE a détaillé les quatre composantes du programme nucléaire iranien : la matière (uranium enrichi), la capacité de conversion de l'uranium gazeux en solide, la fabrication du cœur, et la vectorisation. "Chacune de ces étapes a été très sérieusement touchée, très sérieusement endommagée", a-t-il affirmé. L'impact sur le calendrier nucléaire iranien est significatif. "Le programme nucléaire iranien, tel que nous le connaissions, a pris beaucoup, beaucoup de retard, sans doute beaucoup de mois de retard", a déclaré Nicolas Lerner, confirmant qu'il s'agit "indéniablement" d'un retard de "plusieurs mois, à coup sûr" sur le programme industriel. Malgré ces dégâts, Nicolas Lerner a souligné deux éléments préoccupants. D'abord, "les 450 kg d'uranium enrichi" restent "aux mains du régime" iranien, même si "une petite partie a peut-être été détruite". Le chef de la DGSE a admis avoir "des indications" sur leur localisation sans pouvoir "dire avec certitude" où se trouve cette matière fissile. Ensuite, les évaluations portent sur "le programme tel que nous le connaissons". Le risque demeure que Téhéran développe "un programme clandestin" avec "une plus petite capacité" d'enrichissement et de vectorisation, maintenant "un risque important". Face à ces incertitudes, Nicolas Lerner a réaffirmé la position française : "La France est attachée au fait que cette crise nucléaire se résolve via une solution diplomatique."