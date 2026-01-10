Frères musulmans : les Émirats sanctionnent le Royaume-Uni en suspendant les bourses universitaires

Les Émirats arabes unis ont décidé de restreindre le financement public accordé à leurs ressortissants souhaitant étudier au Royaume-Uni, dans un contexte de tensions diplomatiques liées au refus de Londres d’interdire les Frères musulmans.

Selon le Financial Times, Abou Dabi a retiré les universités britanniques de la liste des établissements éligibles aux bourses d’État. Les études à l’étranger restent en revanche financées dans d’autres pays, notamment en Israël, en France et aux États-Unis. Cette décision intervient alors que le nombre d’étudiants émiratis au Royaume-Uni a fortement chuté : 213 visas étudiants ont été délivrés sur l’année close en septembre 2025, soit une baisse de 55 % par rapport à 2022.

Cette mesure illustre une dégradation des relations bilatérales. Des responsables émiratis cités par le quotidien britannique disent craindre un risque de radicalisation d’étudiants sur certains campus britanniques. Londres, de son côté, met en avant le principe de liberté académique.

Au cœur du différend figure la question des Frères musulmans, mouvement islamiste fondé en 1928 et considéré comme une menace sécuritaire par Abou Dabi. Les Émirats pressent depuis des années le Royaume-Uni d’interdire l’organisation, ce que les autorités britanniques ont jusqu’ici refusé, affirmant que le dossier reste « à l’examen ».

En 2017, une commission parlementaire britannique avait estimé que des islamistes non violents pouvaient constituer un rempart contre l’extrémisme armé. Plus récemment, les Émirats ont multiplié les initiatives pour influencer le débat, allant jusqu’à accueillir en décembre le dirigeant politique britannique Nigel Farage, fervent partisan d’une interdiction.

Cette suspension des bourses universitaires marque ainsi un nouveau palier dans la pression exercée par Abou Dabi sur Londres, et révèle les divergences persistantes entre les deux pays quant à la gestion de l’islam politique en Europe.