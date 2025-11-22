G20 à Johannesburg : un sommet sous tension marqué par l’absence de Donald Trump

Le sommet du G20 s’est ouvert samedi à Johannesburg dans un contexte diplomatique inhabituel : pour la première fois depuis sa création, la réunion se tient sur le continent africain, et sans la présence du président américain Donald Trump, qui a choisi de boycotter l’événement. Une absence qui pèse lourdement sur les discussions, alors que l’Ukraine et le climat dominent l’agenda des grandes économies mondiales.

Washington peut être absent physiquement, mais le plan proposé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine s’est néanmoins imposé dans les débats. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a confirmé que les dirigeants européens se réuniraient en marge du sommet pour en discuter. Les négociations climatiques occupent également une place centrale, au moment où la COP30, qui s’est achevée vendredi à Belém au Brésil, risque de se conclure sans accord en raison des divisions persistantes autour de la sortie des énergies fossiles.

Le sommet de Johannesburg revêt par ailleurs une dimension symbolique : il clôt une série de présidences assurées par les pays du « Sud global » – Indonésie, Inde, Brésil – reflétant un rééquilibrage progressif de la gouvernance mondiale. L’Afrique du Sud, hôte de l’édition 2025, met en avant le multilatéralisme et souhaite la création d’un panel international sur les inégalités économiques, inspiré du Giec climatique.

Mais l’affrontement politique avec Donald Trump reste palpable. Le président américain accuse Pretoria de promouvoir des priorités contraires aux intérêts de Washington et a d’ores et déjà refusé toute publication d’un communiqué final officiel. Malgré ces tensions, un projet de déclaration a été rédigé et sera soumis aux dirigeants.

Reste à savoir si Cyril Ramaphosa parviendra à obtenir un consensus dans un G20 profondément divisé.