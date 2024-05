Gaza : Antony Blinken exhorte Israël à élaborer un plan d'après-guerre

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken estime qu'Israël doit disposer d'un plan de gestion de l'après-guerre à Gaza, faute de quoi il y aura "un vide qui sera probablement comblé par le chaos, l'anarchie et, en fin de compte, par le Hamas à nouveau".

Dans une interview accordée à l'émission "Meet the Nation" de la chaîne CBS, le plus haut diplomate américain déclare que si Israël peut obtenir un "succès initial" lors d'une éventuelle opération militaire à Rafah, la ville la plus méridionale de Gaza, le "coût élevé pour les civils" n'en vaudrait pas la peine. En outre, il affirme qu'en l'absence d'un plan pour déterminer qui prendra le contrôle de Gaza après la défaite du Hamas, Israël "se retrouvera dans une situation d'insurrection durable parce qu'un grand nombre de combattants armés du Hamas resteront sur place, quoi qu'ils fassent à Rafah". "S'ils partent et quittent Gaza, comme nous pensons qu'ils doivent le faire, il y aura un vide qui sera probablement comblé par le chaos, l'anarchie et, en fin de compte, par le Hamas à nouveau", ajoute-t-il. Les propos de M. Blinken font écho à des déclarations antérieures de l'administration Biden encourageant le Premier ministre Benjamin Netanyahou à élaborer et à annoncer une stratégie dite "du jour d'après" pour déterminer qui gouvernera Gaza après la guerre.

Atia Mohammed/Flash90

Le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, aurait critiqué M. Netanyahou lors des consultations sur la sécurité qui se sont déroulées au cours du week-end, parce qu'il n'avait pas élaboré de plan de ce type. M. Netanyahou et son gouvernement sont depuis longtemps critiqués pour leur refus d'élaborer un plan de gestion de la bande de Gaza après la guerre, et le Premier ministre a refusé de tenir des discussions de fond au sein du cabinet sur la question, craignant qu'elles n'entraînent l'effondrement de sa coalition. M. Netanyahou a rejeté les efforts visant à inclure l'Autorité palestinienne dans la planification de l'après-guerre, arguant que l'aile plus modérée du Hamas, qui soutient publiquement une solution à deux États, n'est pas différente du groupe terroriste de Gaza en ce sens qu'elle refuse également d'accepter l'existence d'Israël et qu'elle encourage la haine de l'État juif. "Nous avons le même objectif qu'Israël", déclare M. Blinken.

AP Photo/Jeff Chiu

"Nous voulons nous assurer que le Hamas ne puisse plus gouverner Gaza. Nous voulons nous assurer qu'elle soit démilitarisée. Nous voulons nous assurer qu'Israël capture les dirigeants du Hamas... Nous avons un moyen différent, et nous pensons que c'est un moyen plus efficace et plus durable d'y parvenir. Nous restons en discussion avec Israël à ce sujet".

Le Washington Post a rapporté samedi que l'administration Biden avait proposé à Israël de lui fournir des "renseignements sensibles" sur la localisation des hauts dirigeants du Hamas si ce dernier acceptait de surseoir à l'opération militaire d'envergure qu'il promet depuis longtemps à Rafah.