Gaza : Des centaines de fonctionnaires de l’ONU pressent leur haut-commissaire à qualifier la guerre de "génocide"

Selon une lettre révélée par Reuters, plus de 500 employés du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme ont exhorté leur chef, Volker Türk, à reconnaître explicitement la guerre à Gaza comme un "génocide" en cours. Le texte, signé par le comité du personnel, estime que « les critères juridiques du génocide sont remplis », au regard de l’"ampleur et de la nature des violations" documentées depuis près de deux ans.

« Le HCDH a une responsabilité juridique et morale forte de dénoncer des actes de génocide », écrivent les signataires, avertissant qu’un silence prolongé « minerait la crédibilité du système onusien et des droits humains ». La lettre rappelle également le traumatisme de l’inaction internationale face au génocide rwandais de 1994.

Dans une réponse adressée à ses équipes, Volker Türk a reconnu la « frustration face à l’incapacité de la communauté internationale à mettre fin à cette tragédie », tout en appelant à rester « unis dans l’adversité ». Israël, qui rejette catégoriquement ces accusations, affirme agir pour limiter les pertes civiles et accuse le Hamas de se retrancher au sein des populations non combattantes. L’État hébreu rappelle que le conflit a éclaté après l’attaque du 7 octobre 2023, au cours de laquelle 1 200 personnes ont été tuées et 251 otages enlevés en Israël.