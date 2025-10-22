Gaza : des personnalités juives appellent à des sanctions contre Israël

Plus de 450 personnalités juives de renom — parmi lesquelles d’anciens responsables israéliens, intellectuels, écrivains et artistes — ont signé une lettre ouverte appelant les Nations unies et les dirigeants mondiaux à imposer des sanctions contre Israël, accusé de commettre un « génocide » à Gaza, a rapporté The Guardian.

Parmi les signataires figurent l’ex-président de la Knesset Avraham Burg, le négociateur de paix Daniel Levy, les auteurs Naomi Klein et Michael Rosen, le réalisateur oscarisé Jonathan Glazer, l’acteur Wallace Shawn et le philosophe israélien Omri Boehm. Les auteurs dénoncent des actions « inadmissibles » et appellent à cesser les transferts d’armes, à appliquer les décisions de la Cour internationale de justice et à garantir un accès humanitaire total à Gaza.

« Ces lois et conventions créées à la suite de la Shoah ont été impitoyablement violées par Israël », écrivent-ils, affirmant que les actes de Tsahal répondent à la définition juridique du génocide. Les signataires insistent que « la solidarité avec les Palestiniens n’est pas une trahison du judaïsme, mais son accomplissement ».

Cette initiative intervient alors que l’opinion publique juive américaine évolue : selon un sondage du Washington Post, 61 % des Juifs américains estiment qu’Israël a commis des crimes de guerre à Gaza, et 39 % parlent de génocide.

L’appel souligne également la persistance des violences de résidents en Judée-Samarie et exhorte les gouvernements occidentaux à rompre leur « complicité » avec les violations du droit international.