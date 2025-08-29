Gaza exacerbe les tensions : l'émissaire américain Tom Barrack, critique la stratégie israélienne

Articles recommandés -

L'émissaire américain spécial pour la Syrie et le Liban, Tom Barrack, qui fait actuellement office de médiateur entre Israël et la Syrie pour parvenir à un accord sécuritaire, s'est exprimé dans un podcast diffusé jeudi. Ses déclarations révèlent les défis complexes auxquels fait face la diplomatie américaine dans la région.

Interrogé sur la confiance qu'accorde le nouveau président syrien Ahmed al-Sharaa (al-Joulani) aux intentions d'Israël, Barak a été catégorique : "Il ne fait pas confiance aux intentions d'Israël. Personne ne leur fait confiance. Ce qui se passe à Gaza provoque l'exaspération de tout le monde arabe."

Malgré cette méfiance, l'émissaire américain a souligné des développements encourageants dans les relations israélo-syriennes. "Al-Sharaa est ouvert au dialogue avec Israël. Nous avons déjà eu deux rencontres historiques. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 30 ans", a-t-il révélé.

La première réunion, d'une durée de trois heures et demie, a particulièrement impressionné le diplomate : "Ils étaient remarquables l'un envers l'autre - pas d'accord entre eux, mais développant les premiers éléments d'une chimie interpersonnelle. Al-Sharaa se penche donc sur la question en disant : "Je dois apaiser tous mes voisins."

Tom Barrack n'a pas mâché ses mots concernant l'approche israélienne au Liban : "J'ai dit à Netanyahou de laisser le Liban tranquille. On ne peut pas être si brutal envers tout le monde, aller partout et faire ce qu'on veut. Au final, cela reviendra comme un boomerang."

L'émissaire a également évoqué l'affaiblissement de l'Iran : "L'Iran n'a jamais été aussi faible. Trump et Israël l'ont poussé dans une position défensive. Le bombardement des installations nucléaires iraniennes par des B-2 n'était qu'un début."

Selon Barrack, la vision israélienne transcende les frontières traditionnelles : "Dans la pensée israélienne, les lignes créées par l'accord Sykes-Picot n'ont aucun sens. Ils iront où ils veulent, quand ils veulent, et feront ce qu'ils veulent pour protéger les Israéliens."