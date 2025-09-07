Gaza : Greta Thunberg accuse Keir Starmer de "ne pas empêcher un génocide" et interpelle la communauté internationale

Articles recommandés -

L’activiste suédoise anti-israélienne, Greta Thunberg, a appelé le Premier ministre britannique Keir Starmer à “respecter son devoir légal d’empêcher un génocide” à Gaza, dans une interview accordée au Guardian alors qu’elle participe à une flottille "humanitaire" en route vers le territoire palestinien.

À bord du convoi "Global Sumud Flotilla", Thunberg a dénoncé “l’absence des responsables politiques qui ont le devoir légal d’agir” et mis en garde contre le silence des dirigeants face à ce qu’elle qualifie de “génocide diffusé en direct”.

La militante de 22 ans, qui avait déjà été arrêtée par les autorités israéliennes en juin dernier lors d’une précédente flottille vers Gaza, a directement interpellé Keir Starmer, critiqué au Royaume-Uni pour son éventuelle rencontre cette semaine avec le président israélien Isaac Herzog. “Les mots pour qualifier ceux qui se trouvent du mauvais côté de l’histoire, qui soutiennent ou commettent des crimes de guerre, n’existent pas encore, mais nous les utiliserons pour des gens comme Starmer.”

Le gouvernement britannique, tout en refusant de confirmer cette rencontre, rappelle qu’il “plaide depuis le premier jour pour un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages retenus par le Hamas, une meilleure protection des civils et l’acheminement massif d’aide humanitaire”. Downing Street dit également continuer à pousser Israël à “changer de cap” et à “s’engager pour une solution à deux États”.

La flottille à laquelle participe Greta Thunberg, organisée par la Freedom Flotilla Coalition, navigue vers Gaza malgré les risques de se faire arrêter par les Israéliens. Pour les activistes anti-israéliens, cette visibilité internationale les protège : “Israël ne peut pas se permettre le coût politique d’une attaque contre nous”, affirme Thiago Ávila, militant brésilien embarqué.

Greta Thunberg, cinq fois nominée au prix Nobel de la paix, promet de poursuivre son engagement : “Nous ne pouvons pas rester spectateurs face à un génocide en direct. Si les gouvernements n’agissent pas, les citoyens le feront.”