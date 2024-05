Gaza: "J'exhorte le Hamas à accepter l'offre israélienne, il est temps que cette guerre se termine" (Biden)

"Il est temps que cette guerre se termine, et que commence le jour d'après"; Dans une déclaration solennelle devant la presse ce vendredi soir, le président américain Joe Biden a appelé à mettre fin à une guerre "qui a assez duré et fait assez de victimes" et exhorté les parties à accepter la dernière offre israélienne qui devrait se dérouler en trois étapes.

"La première étape durera six semaines avec un cessez-le-feu total, un retrait des forces israéliennes de Gazas des zones urbaines et la libération des otages les plus fragiles. Au cours des six semaines de la phase 1, Israël et le Hamas négocieront pour parvenir à la deuxième phase, qui est la fin permanente des hostilités. Si les négociations durent plus de 6 semaines, le cessez-le-feu se poursuivra tant que les pourparlers se poursuivront. La deuxième phase sera la libération de tous les otages restants et le retrait des forces. Dans la troisième phase, il y aura un grand plan de reconstruction pour Gaza", a rappelé le président, demandant au Hamas de l'accepter.

"Je sais qu'une partie d'Israël ne sera pas d'accord avec ce plan", a encore affirmé le président américain, "y compris une partie du gouvernement. Mais le Hamas n'est plus en état de mener une autre attaque comme celle du 7 octobre. J'appelle la direction israélienne à soutenir cet accord malgré toute pression".

"Le deal qui est sur la table est très proche de ce que le Hamas exigeait il n'y a pas si longtemps", analyse un haut responsable américain. "C'est maintenant au Hamas de décider. Le président a longuement parlé de l'importance de cet accord, nous avons l'intention de nous assurer que le Hamas n'est pas au pouvoir et que l'Autorité palestinienne entreprenne des réformes. Le jour d'après la procédure est fondamental".

David Azagury, US Embassy Jerusalem

Côté israélien, on rappelle que le "gouvernement israélien est uni dans le désir de ramener les otages dès que possible et travaille pour atteindre cet objectif" :

"La guerre ne se terminera pas tant que tous ses objectifs ne seront pas atteints, y compris le retour de tous les otages et l'élimination des capacités militaires et gouvernementales du Hamas. Le plan exact proposé par Israël, y compris la transition conditionnelle d'une étape à l'autre, permet à Israël de maintenir ces principes".