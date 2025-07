Gaza : Keir Starmer veut convaincre Donald Trump d'accentuer la pression sur Israël

Articles recommandés -

Le Premier ministre britannique Keir Starmer entend durcir le ton face à Israël. Il prévoit de rencontrer le président américain Donald Trump ce lundi en Écosse, avec un objectif clair : le convaincre de renforcer la pression sur le gouvernement israélien, dans un contexte de crise humanitaire persistante à Gaza.

Cette rencontre intervient alors que le Parlement britannique, actuellement en pause estivale, va exceptionnellement se réunir pour débattre de la guerre à Gaza et des initiatives diplomatiques à entreprendre. Selon plusieurs sources britanniques, Starmer souhaite que les États-Unis adoptent une position plus ferme à l’égard d’Israël, notamment en faveur de nouvelles négociations avec le Hamas et d’une augmentation significative de l’aide humanitaire à la population gazaouie.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, participera ce lundi également à une conférence des Nations unies à New York, où sera discutée, entre autres, la perspective d’une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

Parallèlement, une pression politique s’accentue au Royaume-Uni. Plusieurs centaines de députés britanniques ont signé une lettre ouverte appelant le gouvernement à reconnaître officiellement un État palestinien, à l’image de l’initiative du président français Emmanuel Macron.

Des sources gouvernementales à Londres indiquent que la reconnaissance d’un État palestinien "n’est plus qu’une question de temps" et que des annonces sont attendues dans les prochains jours. Starmer, "bouleversé" par les images de famine et de détresse en provenance de Gaza — malgré les affirmations israéliennes dénonçant une manipulation orchestrée par le Hamas — semble désormais prêt à repositionner la diplomatie britannique au Moyen-Orient.