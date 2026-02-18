Gaza : l’administration Trump envisage d’intégrer des milices à une nouvelle force de police

L’administration du président américain Donald Trump envisage de recruter des membres de clans armés de Gaza pour constituer une nouvelle force de police dans le territoire, rapporte le quotidien britannique The Telegraph. Le projet inclurait des figures liées à la criminalité organisée ainsi que des milices opposées au Hamas.

D’après plusieurs responsables occidentaux cités par le journal, Israël soutient cette proposition et a, depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque du 7 octobre 2023, armé et soutenu certains de ces groupes. Le plan s’inscrit dans le cadre d’un programme de paix en 20 points porté par Washington.

Cependant, l’idée d’intégrer ces clans à une force de sécurité soutenue par les États-Unis susciterait des réserves au sein même de l’appareil militaire américain. Des commandants de haut rang ont exprimé des inquiétudes quant à la fiabilité de ces partenaires potentiels. Selon une source citée par The Telegraph, le processus de paix « ne pourra fonctionner sans partenaires sécuritaires crédibles ».

Le journal souligne que ces clans, structurés sur des bases familiales, sont associés depuis des années à des activités criminelles. Ils ont été accusés de pillages de convois d’aide humanitaire, d’enlèvements et d’homicides. Certains groupes comptent également des membres ayant combattu aux côtés de l’organisation État islamique ou lui ayant prêté allégeance.

Le Royaume-Uni, la France et d’autres pays impliqués dans les efforts diplomatiques ont également exprimé des préoccupations. Ni la Maison-Blanche ni les autorités israéliennes n’ont, à ce stade, détaillé publiquement la structure envisagée pour cette éventuelle force de police à Gaza.