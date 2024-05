Gaza : L'Italie, la France et l'Allemagne appellent Israël à cesser ses frappes sur Rafah

Après la frappe israélienne qui a provoqué de nombreuses victimes civiles à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza dimanche soir, les condamnations internationales s’enchainent. Le président français Emmanuel Macron se dit "indigné par les frappes israéliennes qui ont fait de nombreuses victimes parmi les déplacés à Rafah" : "Ces opérations doivent cesser. Il n'y a pas de zones sûres à Rafah pour les civils palestiniens. J'appelle au plein respect du droit international et au cessez-le-feu immédiat.

Josep Borrell, responsable de la politique étrangère de l'UE, a décidé de convoquer une réunion d’urgence mardi, à Bruxelles, en présence des ministres des Affaires étrangères de l'Egypte, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite et du Qatar présents en Europe. Quatre pays qui ont fermement, lundi matin, condamné la frappe israélienne.

L'Italie a pour sa part déclaré que les attaques israéliennes contre les civils palestiniens à Gaza "n'étaient plus justifiables": "La situation est de plus en plus difficile, le peuple palestinien est écrasé sans égard pour les droits des hommes, des femmes et des enfants innocents qui n'ont rien à voir avec le Hamas, et cela ne peut plus être justifié", a déclaré le ministre de la Défense Guido Crosetto à la chaîne SkyTG24. Crosetto a déclaré que l'Italie était sur le principe favorable à une riposte israélienne à l'attaque du 7 octobre, mais a ajouté qu'il fallait faire une différence entre le groupe islamiste et le peuple palestinien.

"La décision de la Cour mondiale exhortant Israël à cesser immédiatement son opération militaire dans le sud de la bande de Gaza est contraignante et doit être respectée", a aussi déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, avant une réunion des ministres de l'UE lundi.

"Aucun otage israélien ne sera libéré si davantage de personnes doivent maintenant s'abriter sous des tentes", a déclaré Mme Baerbock, faisant référence aux flux de personnes déplacées suite aux frappes continues d'Israël. "Le droit international humanitaire s'applique à tous, également à la conduite de la guerre par Israël", a-t-elle ajouté.

L'armée israélienne a confirmé dimanche dans la soirée avoir mené une attaque aérienne à Rafah "afin de cibler un complexe du Hamas où de hauts responsables du groupe terroriste étaient rassemblés" : "L'attaque a été menée contre des terroristes qui sont une cible d'attaque, conformément au droit international, en utilisant des munitions de précision, et sur la base de renseignements indiquant l'utilisation de la zone par des terroristes du Hamas", a déclaré Tsahal dans un communiqué. "L'armée affirme être au courant d'informations selon lesquelles la frappe et un incendie qui s'est propagé dans un camp de déplacés palestiniens ont fait des victimes parmi les civils et a lancé une enquête".