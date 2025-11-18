Gaza : l'ONU ouvre la voie à un État palestinien, le Hamas dénonce, Israël temporise

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté lundi soir une résolution historique sur Gaza qui évoque pour la première fois la possibilité concrète d'une "autodétermination palestinienne". Cette mention, absente des versions initiales du texte américain, marque un tournant diplomatique majeur dans le conflit israélo-palestinien.

La résolution stipule qu'"après la mise en œuvre du programme de réformes de l'Autorité palestinienne, les conditions pourraient être réunies pour un chemin crédible vers l'autodétermination et vers un statut d'État palestinien". Washington s'engage à mener un "dialogue entre Israël et les Palestiniens pour convenir d'un horizon politique de coexistence dans la paix et la prospérité".

L'ambassadeur américain Mike Waltz a évoqué un avenir où "à la place des roquettes, il y aura des oliviers", tandis que le président Trump promet que "des investissements afflueront pour dynamiser l'économie palestinienne à Gaza".

Cette perspective a permis de rallier l'ensemble des pays arabes et musulmans concernés, qui ont salué l'initiative américaine malgré des désaccords persistants sur les détails de la force internationale prévue.

La réaction du Hamas ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué cinglant, le mouvement terroriste a condamné une résolution qui "n'est pas à la hauteur des exigences et des droits politiques et humanitaires du peuple palestinien". L'organisation rejette ce qu'elle perçoit comme un mécanisme de tutelle internationale imposé sans consultation des Palestiniens.

Du côté israélien, la stratégie apparaît clairement : les autorités de Jérusalem estiment très faible leur capacité d'influencer la décision du Conseil de sécurité. En revanche, elles parient sur l'incapacité de l'Autorité palestinienne à mener à bien les réformes exigées par la résolution.

"Gaza a été un enfer pendant deux ans", a reconnu l'ambassadeur israélien à l'ONU, tout en insistant sur le retour des otages restants. Cette position révèle le pari de Jérusalem : accepter formellement le texte tout en comptant sur son inapplication, évitant ainsi un blocage diplomatique tout en préservant le statu quo.

Le texte a été adopté par 13 voix favorables, la Russie et la Chine s'abstenant sans exercer leur droit de veto. Le président Trump a salué "un moment historique" qui pourrait redéfinir l'avenir du Proche-Orient.