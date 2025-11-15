Gaza : la Russie présente une résolution alternative à l’ONU

La délégation russe auprès des Nations unies a publié un commentaire détaillé justifiant le dépôt d’un projet de résolution alternatif sur Gaza, en réponse au texte proposé par les États-Unis. Moscou dit « apprécier les efforts » de Washington et des médiateurs régionaux — Qatar, Égypte et Turquie — qui ont permis d’obtenir un cessez-le-feu, de libérer des otages israéliens et des détenus palestiniens, ainsi que d’organiser des échanges de dépouilles. Mais elle affirme que le rôle du Conseil de sécurité, « organe principal chargé de la paix et de la sécurité internationales », est insuffisamment pris en compte dans la version américaine.

Selon la Russie, le texte présenté par Washington ne reflète pas les fondements du droit international ni les principes unanimement reconnus du processus de paix, notamment la solution à deux États. Moscou estime donc avoir été « contrainte » de proposer une résolution alternative visant à « corriger » l’approche américaine et à l’aligner sur les décisions historiques du Conseil de sécurité.

La proposition russe affirme ne pas contredire l’initiative américaine, et salue même les efforts ayant conduit au cessez-le-feu et à la reprise de l’aide humanitaire. Elle insiste cependant sur la nécessité de définir clairement les modalités d’un éventuel déploiement d’une force de maintien de la paix à Gaza et d’une administration transitoire, afin qu’elles respectent « pleinement les standards juridiques internationaux ».

Le texte demande au secrétaire général de l’ONU de présenter au Conseil un rapport détaillant les options pour appliquer les volets pertinents du plan Trump. Moscou affirme que seule une approche « équitable et inclusive » permettra une cessation durable des hostilités et posera les bases d’une stabilité réelle, dans le cadre du droit international et d’un processus politique fondé sur la solution à deux États.