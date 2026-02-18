Gaza : le projet de force internationale s’élargit, le Kosovo et le Kazakhstan prêts à rejoindre la coalition

Le projet de « force de stabilisation internationale » destiné à intervenir dans la bande de Gaza après la guerre continue de prendre forme. Selon des informations parvenues à des responsables israéliens, le Kosovo et le Kazakhstan auraient accepté de rejoindre la coalition déjà composée du Maroc, de l’Indonésie, de la Grèce et de l’Albanie.

Ce dispositif, soutenu par l’administration du président Donald Trump, vise à accompagner la mise en œuvre du « jour d’après » à Gaza. L’objectif affiché est double : maintenir le cessez-le-feu et superviser le désarmement des terroristes du Hamas de leurs capacités militaires.

Le contingent le plus important devrait provenir d’Indonésie. Selon les estimations, Jakarta se préparerait à déployer environ 8 000 soldats, qui constitueraient l’ossature opérationnelle de la future force. Leur mission consisterait à assurer l’ordre public et à empêcher le retour de groupes terroristes dans les zones civiles.

D’après plusieurs sources, les troupes internationales seraient positionnées dans des secteurs déjà sous contrôle israélien, légèrement en retrait d’une ligne de séparation sécurisée, afin d’opérer dans un environnement relativement stabilisé.

Toutefois, le calendrier reste incertain. Les autorités américaines estiment que la force ne sera pas opérationnelle avant le mois de mai. Par ailleurs, des obstacles diplomatiques persistent : des pays clés de la région, tels que la Jordanie et l’Arabie saoudite, n’ont pas encore accepté d’y participer. Le mandat précis et les règles d’engagement du futur contingent doivent encore être formalisés.

Si la coalition s’élargit sur le papier, sa mise en œuvre effective dépendra d’accords politiques et sécuritaires encore en négociation.