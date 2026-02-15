Gaza : les États membres du "Conseil de la paix" se sont engagés à verser plus de 5 milliards de dollars (Donald Trump)

Le président américain Donald Trump a affirmé que les États membres du « Conseil de la paix » se sont engagés à verser plus de 5 milliards de dollars pour des efforts humanitaires et de reconstruction dans la bande de Gaza. À l’approche d’une réunion prévue le 19 février à Washington, il a insisté sur « l’importance cruciale que le Hamas respecte son engagement en faveur d’un désarmement total et immédiat ».

S’exprimant sur son réseau Truth Social, Trump a présenté le "Conseil de la paix" comme une initiative internationale majeure destinée à mettre fin durablement au conflit à Gaza. Il a rappelé avoir dévoilé, en octobre dernier, un plan visant à instaurer une solution permanente, évoquant l’acheminement rapide d’aide humanitaire et la libération des otages comme premières étapes concrètes.

Par ailleurs, Donald Trump a également insisté sur le fait que le Hamas devait respecter « son engagement en faveur d’un désarmement total et immédiat ». Selon lui, toute avancée durable à Gaza dépend de la démilitarisation complète de l’organisation terroriste. Il a conditionné la stabilisation et les financements internationaux à cette exigence. « C’est une étape indispensable pour la paix », a-t-il affirmé.

Selon lui, lors d’une rencontre à Davos en Suisse, plusieurs dizaines de membres fondateurs ont officialisé la création du Conseil et présenté une vision élargie de stabilisation régionale, allant « au-delà de Gaza ». Le président américain a indiqué que la prochaine réunion se tiendrait à l’Institut pour la paix Donald J. Trump, dans la capitale fédérale.

Outre les financements, Trump a annoncé que des milliers d'agents seraient mobilisés pour constituer une force internationale de stabilisation et soutenir la police locale afin de garantir la sécurité des habitants de Gaza. Il a conclu en affirmant que le Conseil de la paix deviendrait « l’organe international le plus significatif de l’histoire » et s’est dit honoré d’en assurer la présidence.