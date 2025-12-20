Gaza : Marco Rubio appelle à clarifier le mandat de la force internationale avant tout déploiement

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a estimé vendredi que les États-Unis devaient d’abord préciser le mandat, le financement et les règles d’engagement de la future force internationale de stabilisation à Gaza avant de pouvoir obtenir des engagements concrets de pays prêts à y déployer des troupes. Il s’exprimait lors d’une conférence de presse de fin d’année à Washington.

« Les pays à qui nous demandons une présence sur le terrain veulent savoir précisément quel sera le mandat et le mécanisme de financement », a déclaré Rubio, reconnaissant les difficultés rencontrées par l’administration Trump pour constituer cette force, censée accompagner un retrait progressif de l’armée israélienne de Gaza et sécuriser le territoire. Il a toutefois assuré être « confiant » quant à la disponibilité de plusieurs États jugés acceptables par toutes les parties.

Le chef de la diplomatie américaine a également évoqué la question du désarmement du Hamas, sans exclure explicitement un scénario différenciant armes lourdes et armes légères. « La ligne de base doit être ce qui permettrait au Hamas de menacer ou d’attaquer Israël », a-t-il souligné, insistant sur le caractère indispensable du désarmement pour garantir une paix durable et attirer des investissements à Gaza.

Concernant l’aide humanitaire, Marco Rubio a affirmé que les États-Unis considèrent l’UNRWA comme « irrécupérable », estimant que l’assistance pouvait être acheminée sans passer par l’agence onusienne, accusée par Israël de liens avec le Hamas.

Ses déclarations interviennent alors que des discussions de haut niveau sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza se tiennent à Miami entre médiateurs américains, qataris, égyptiens et turcs. Cette phase prévoit notamment le déploiement de la force internationale et la mise en place d’une autorité intérimaire à Gaza.

Marco Rubio a enfin indiqué que Washington continue de presser Israël d’agir contre les violences de résidents juifs en Judée-Samarie, tout en se disant prudemment optimiste quant au maintien du cessez-le-feu fragile au Liban.