Gaza: Paris, Londres et Berlin exhortent Israël à laisser entrer l'aide humanitaire "sans entrave"

Dans une déclaration conjointe publiée ce mercredi 5 mars 2025, les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont exprimé leur "profonde préoccupation" face à la situation humanitaire dans la bande de Gaza et ont appelé à maintenir le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Les trois puissances européennes rappellent leur "soutien constant au cessez-le-feu" et soulignent qu'il est "vital que le cessez-le-feu soit maintenu, que tous les otages soient libérés et que les flux d'aide humanitaire vers la bande de Gaza continuent d'être assurés". Elles exhortent "toutes les parties à ouvrir des négociations constructives sur les phases ultérieures de l'accord" afin de parvenir à "une cessation permanente des hostilités".

La déclaration exprime une inquiétude particulière concernant la récente décision du gouvernement israélien "d'interrompre l'entrée de tous biens et fournitures dans la bande de Gaza". Les trois pays rappellent à Israël ses "obligations internationales" et affirment qu'une telle interruption "pourrait constituer une violation du droit international humanitaire". Ils insistent sur le fait que "la fourniture de l'aide humanitaire ne saurait être subordonnée à un cessez-le-feu, ni être instrumentalisée à des fins politiques".

Les ministres mettent également l'accent sur l'importance de faciliter l'acheminement de produits essentiels comme "les équipements médicaux, le matériel pour construire des abris, l'eau et les équipements d'assainissement", qui sont soumis à des restrictions dans le cadre de la liste israélienne des produits à "double usage". Concernant les otages, la déclaration est sans équivoque : "Tous les otages doivent être libérés sans condition et le Hamas doit mettre un terme aux traitements dégradants et humiliants qu'ils subissent." Les trois pays réaffirment leur "solidarité avec leurs familles et le peuple israélien face aux attentats terroristes commis par le Hamas le 7 octobre 2023". La déclaration se conclut par un appel à toutes les parties à respecter le cessez-le-feu et à œuvrer pour "une paix durable et la reconstruction de la bande de Gaza", tout en rendant possible "une voie crédible conduisant à la solution des deux États, où Israéliens et Palestiniens pourront vivre côte à côte en paix".

Cette position commune des trois principales puissances européennes intervient dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient et alors que les négociations pour une prolongation durable du cessez-le-feu semblent dans l'impasse.